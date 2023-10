Las explosiva respuesta de Andújar a la fuerte acusación de Abel Balbo en su contra: "Por algo no lo..."

Estudiantes atraviesa un momento más óptimo desde la llegada de Eduardo Domínguez a la dirección técnica. Este viernes venció a Huracán 2-0 y se clasificó a semifinales de la Copa Argentina. Su arquero, Mariano Andújar, aprovechó la instancia para ratificar su decisión de abandonar la praçtica profesional a sus 40 años cuando finalice la temporada.

SIn embargo, el exarquero de la Selección argentina se encuentra envuelto en una polémica luego de los dichos del anterior DT del Pincha, Abel Balbo, quien lo acusó recientemente de haber hablado con la dirigencia para que se tome la decisión de su despido, sugiriendo que Andújar, en representación del plantel, le hizo entender a la Comisión Directiva que no estaban cómodos con el entrenador.

La respuesta de Andújar

Finalizado el encuentro, el arquero se refirió a los dichos de Balbo y le respondió con contundencia, manifestando estar "dolido" por los dichos. "Me sorprendió. Que a nueve meses salga a decir una mentira de semejante tamaño. No puedo entenderlo. En el fútbol nos conocemos todos, es un ambiente chiquito y yo tengo 21 años de fútbol profesional. Acá y en Italia nunca tuve problemas con nadie. Ningún técnico. Que venga alguien a acusarme así a mis 40 años me sorprende", señaló el arquero.

"No le voy a dar la mayor importancia porque es una mentira gigante que se puede corroborar fácilmente cuando se le pregunte a cualquiera. Pero está ensuciando. Me ensucia a mi que se me está acabando la carrera, pero también a otros dirigentes. No sabe las consecuencias que puede tener en un chico más joven, si yo lo hubiese sido", agregó.

Luego, soltó la primera bomba: "Después me pongo a pensar: se movieron muchos técnicos y por algo no lo llama nadie. En el fútbol nos conocemos todos y es fácil desmentir algunas cosas. Pero me sorprendió, me dolió. Porque yo hice todo desde mi lugar para que las cosas salieran bien. Nunca salí a decir nada porque el técnico estaba para tomar decisiones. No le pedí explicaciones de por qué me sacó. Me shokeo lo que me dijo, pero no le voy a dar más importancia".

Por último, el arquero de Estudiantes hizo una comparación con su actual entrenador para lanzar otro palo a Balbo: "Por suerte hoy tenemos un técnico como Eduardo (Domínguez) que es empático, labura bien, tiene buena llegada con el jugador, es honesto. Habla de frente. En los últimos partidos de mi carrera no quiere verme arrastrado por una mentira tan grande de una persona que habla por atrás".