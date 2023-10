¿Juega ante Perú? La revelación de Messi sobre su estado físico tras el 1-0 a Paraguay: "Al principio estaba medio asustado, no..."

Para deleite de los presentes y los espectadores de televisión, Lionel Messi jugó casi un tiempo completo en la victoria de la Selección argentina ante Paraguay. Sin embargo, esto no asegura su participación en la visita a Perú del próximo martes, cuando los campeones del mundo se enfrenten al conjunto inca en Lima desde las 23 horas.

En una breve, pero caliente zona mixta, el capitán de la Albiceleste reveló cómo se sintió en el Monumental tras arrastrar una lesión que lo marginó de cuatro partidos en el Inter Miami: "Al principio estaba medio asustado, no andaba suelto del todo. Por suerte me sentí muy bien, pude sumar entrenamientos, minutos; hace tiempo que estaba parado y espero poder seguir entrenando al máximo para tener estas sensaciones, como las de hoy. Me voy contento, ya que pudimos conseguir los tres puntos", reconoció.

Luego, Messi agregó: "Es difícil jugar las Eliminatorias, como decimos siempre, es así: cuesta jugarlas, encontrar espacios, jugar rápido, contra Paraguay que siempre es duro lo hicimos bien y tuvimos muchas situaciones de gol. Pudimos terminar el primer tiempo tranquilamente con una diferencia mayor de goles".

Por otra parte, el astro del fútbol mundial destacó el tanto de Nicolás Otamendi, que sorprendió a todos con una volea para el 1-0: "Llegó por una jugada entrenada, gracias al gran trabajo del cuerpo técnico, al que no se le escapan los detalles. En estos partidos es muy bueno abrir el marcador así, rápido, al ser cerrado, difícil. Y en las pelotas paradas también tenemos gente fuerte", elogió.

"Nos vamos contentos porque seguimos de una misma manera desde hace un tiempo y pudimos irnos con un resultado más amplio", concluyó Messi, que podría sumar minutos en Lima ante Perú en búsqueda de cerrar otra doble fecha de Eliminatorias con puntaje perfecto.