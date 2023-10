El sincericidio del DT de Perú antes de recibir a Argentina: “Es para cortarse las venas porque…”

Luego de haber vencido por la mínima diferencia a Paraguay en el estadio Monumental, la Selección argentina se prepara para su próximo compromiso en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La cita será el próximo martes, en condición de visitante, ante Perú.

El rival de la Albiceleste viene de caer ante Chile por 2-0 y suma apenas una unidad en lo que va de la competencia. Tras el encuentro de este jueves, Juan Reynoso enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y dejó una particular frase de cara al encuentro que se avecina.

Perú cayó 2-0 en su visita a Chile. (Foto: Twitter @SeleccionPeru)

"Espero otro equipo, competir muy cercano a lo que hicimos contra Brasil. Y que el golpe de hoy, que es duro, nos sirva de motor para lo que viene. La Eliminatoria no se clasifica jugando bonito, se clasifica jugando bien, y para jugar bien necesitamos ser un equipo camaleónico que se adapte a las circunstancias y hoy esa parte no me gustó", comenzó.

Sobre la derrota de Perú ante Chile, Reynoso expresó: "Si vemos el vaso medio vacío es para cortarse las venas, porque no veníamos ni siquiera a empatar. Pero estos son los golpes que, si somos maduros, nos va a hacer plantear cosas y partir desde otro momento, sobre todo cuando juguemos de visita".

"Lo que diga hoy va a sonar más a disculpa que a solución. Sabíamos que iba a pasar eso y no lo resolvimos, siendo visitantes nos contragolpearon. Queda poner el pecho y ser autocríticos para mejorar. Acá el responsable soy yo. No tengo problema en aceptarlo y poner el pecho. Será una noche compleja pero habrá que pensar en Argentina cuando amanezca", sentenció el DT.