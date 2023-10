Tadeo Allende le devolvió los elogios a Carlos Tevez: qué dijo

Días atrás, el actual entrenador de Independiente de Avellanda, Carlos Tevez, brindó una entrevista con Tyc Sports que generó una gran repercusión en el fútbol argentino y resonó en Mendoza. Es que el exjugador de Boca hizo mención a los tres mejores futbolistas de la liga local y entre ellos se destacó a Tadeo Allende, hombre de Godoy Cruz que viene teniendo una temporada fantástica.

Además de nombrar a Joaquín Laso (defensor del Rojo) y Valentín Barco (enorme aparición en el Xeneize), Carlitos remarcó sobre el mediocampista cordobés: "Allende hace una diferencia grande". Claro, en lo que va del año, el oriundo de Mina Clavero ha disputado un total de 31 partidos, en donde marcó diez goles y asistió en tres oportunidades a sus compañeros, datos que reflejan el enorme desempeño del jugador tombino.

Tevez ponderó a Allende.

Ahora, el mismo Tadeo Allende fue el encargado de comentar sus sensaciones luego del elogio de uno de los grandes deportistas que tuvo nuestro país: "Me puse contento con el elogio de Tévez. Es una persona que me parecía impresionante como jugador y ahora como entrenador. Me gustaría que me dirija en algún momento, sería muy lindo", comentó el mediocampista, quien sueña con tener al Apache como adiestrador en algún momento de su carrera.

Mientras tanto, Allende continúa trabajando con la mente puesta en lo que será el partido del próximo jueves, en donde el Bodeguero recibirá a San Lorenzo en el Estadio Malvinas Argentinas desde las 16.

En caso de obtener los tres puntos, los dirigidos por Daniel Oldrá tendrán la chance de llegar a lo más alto de la tabla de posiciones y además podrán pasar a su rival de turno en la tabla anual, instalándose en puestos de clasificación a la Copa Libertadores.