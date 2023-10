Qué dijo Scaloni sobre el escupitajo del jugador paraguayo cerca de Messi: “Si lo hizo está…”

La Selección argentina venció a Paraguay sin mayores sobresaltos, pero eso no significa que haya sido un partido tranquilo en el Monumental. En el segundo tiempo, no faltaron los cruces fuertes y las miradas cruzadas entre los protagonistas, como el que protagonizó Lionel Messi con Antonio Sanabria, y Lionel Scaloni se refirió al asunto.

Tras el ingreso del 10, el goleador paraguayo mantuvo un duelo dialéctico con el capitán de los campeones del mundo. Luego de darle la espalda a su rival, el astro del fútbol mundial pareció haber recibido un escupitajo por parte del atacante del Betis de España. Sin embargo, otra cámara demostró que la intención del guaraní no fue atacar al mejor de todos.

De todas formas, la situación fue tema de consulta a Scaloni en su conferencia de prensa. Lejos de entrar en polémicas, el DT desactivó todo con una respuesta concreta: "No lo vi, no opino de algo que no vi. Si lo hizo, no está bien. No sé, no sé si pedir algo que no sé si se puede actuar. No lo vi", comenzó.

Luego, el entrenador de la Albiceleste agregó: "Vi la jugada sí, que le tira la pelota por encima a Leo cuando se la pedía... No lo vi, pero si hizo eso, está mal. No puedo decir mucho más".

Por último, Scaloni elogió lo hecho por sus dirigidos: "El primer tiempo fue de lo mejor que viene haciendo este equipo, con situaciones, recuperaciones, con una agresividad justa. Hicimos el partido que teníamos que hacer. Es una lástima llegar al final de la primera mitad solo 1-0 arriba", sentenció.