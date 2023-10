Qué dijo el papá de Gallardo sobre las ofertas que recibió el ex DT de River: “Es un…”

Marcelo Gallardo ha recibido muchas ofertas desde que dejó de ser el entrenador de River, pero rechazó todas. La última fue del Sevilla quien le ofreció el cargo tras la salida de José Luis Mendilibar, pero no hubo acuerdo económico, ni en el armado del plantel ni en el proyecto futbolísticos, y por todo ello las tratativas de desvanecieron.

Ante esto, y luego del partido que el equipo Senior de River disputó en el Monumental ante Independiente, el padre del Muñeco fue consultado al respecto y respondió de manera categórica: "Es un tema de él". Máximo Gallardo hace tiempo que dirige el equipo de veteranos del Millonario y lanzó una desopilante frase cuando le preguntaron sobre la de hacer una dupla técnica con el Muñe.

El actual y el ex. Demichelis saluda a Gallardo.

"Nooo. ¿Vos querés que me cague a pedos?", dijo entre risas y agrego: "Dirigir al Senior es como un hobby para mí. Me siento un poco un nene... Para mí fue muy lindo. Estar en un Monumental así fue soñado. me siento un tipo querido por todo lo que hizo Marcelo. Lo de él es un laburo muy serio y esto es otra cosa, es diversión".

"Eso si, si los jugadores no me responden los cago a puteadas, ja. Les dije que el día que no me respondan, me quedo en mi casa y los aplaudo de afuera", cerró Máximo. La semana pasada, después del alejamiento de Fernando Gago de Racing, también recibió un ofrecimiento de la directiva encabezada por Víctor Blanco, pero su respuesta fue negativa.

De haber aceptado el ofrecimiento de Sevilla, Gallardo se hubiese encontrado en el plantel campeón de la Europa League con cuatro argentinos, dos ex River Plate como Lucas Ocampos y Erik Lamela, junto al campeón del mundo Marcos Acuña y el ex San Lorenzo, Federico Gattoni.