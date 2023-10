Revelaron cómo se llama el grupo de WhatsApp del cuerpo técnico de la Seleección y qué foto tiene

La Selección argentina se prepara para volver a decir presente en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el cual se organizará en conjunto entre Estados Unidos, México y Canadá. El primero de los compromisos será este jueves ante Paraguay, en el estadio Monumental. El próximo martes, en condición de visitante, la fecha FIFA se cerrará ante Perú.

En este contexto, dos de los integrantes del cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni aprovecharon para pasar por el streaming de AFA Estudio. Estos fueron Pablo Aimar, ayudante de campo, y Matías Manna, el video analista del los campeones del Mundial de Qatar 2022.

En una distendida charla, hablaron de todo. Entre los temas que tocaron estuvo el grupo de WhatsApp, el cual lleva el nombre de 'Selección argentina' y como foto de perfil tiene a un León, el cual fue elegido por el preparador físico Luifa, quien es hincha de Estudiantes de La Plata.

"Hay que hacer lo imposible para no estar en Twitter", expresó Aimar al ver que su compañero comenzaba a dar detalles sobre la intimidad del cuerpo técnico. "Nos escribimos ahí, tenemos las charlas, como todo grupo de Whatsapp de trabajo. Casi nadie manda audios. El último fue uno de Luifa. Es el que puso la foto del león y el que más manda audios”, contó Manna sobre la actividad del día a día.

Para finalizar, el Payaso se refirió a la imagen suya que se volvió viral durante la Copa del Mundo, cuando se lo vio emocionado luego del gol de Messi a México durante el segundo partido de la fase de grupos: “Me cargan, me hicieron sticker. ¿Sabes cómo me lo mandaron? Mis hermanos estaba en la cancha, me dicen que ‘te vas a morir’. Así estábamos en ese momento. Por eso siempre decimos lo de las sanciones. Por eso es difícil irse de cualquier actividad que te guste. En el caso del fútbol muchas veces es él el que te deja, especialmente cuando dejás de ser jugador profesional”.