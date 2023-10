La advertencia de Scaloni sobre su elección entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez: "Estoy abierto a..."

Lionel Scaloni dijo presente en conferencia de prensa en la previa de lo que será el duelo que este jueves la Selección argentina disputará ante Paraguay en el marco de la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Como era de esperarse, el DT fue consultado sobre el presente de dos de los delanteros que atraviesan un gran presente en el fútbol europeo.

Al recibir la pregunta sobre la posibilidad de que Lautaro Martínez y Julián Álvarez compartan la delantera de la Albiceleste, expresó: “Jugaron juntos, como con Jamaica. Estoy abierto a cualquier cosa, no es un problema. Dependerá del partido y si creemos que deben jugar juntos. No es inconveniente. Más allá de que son 9 los dos, tienen características diferentes, pueden jugar. Primero vamos a ver qué es lo mejor para el partido y luego decidiremos".

Sobre la presencia de Lionel Messi en el duelo anta Paraguay, Scaloni contestó: “Todavía tenemos un entrenamiento, para es importante. Lo vimos bien. Hablaré con él antes del entrenamiento para saber si va de inicio o no. En base a eso el equipo puede cambiar. Lo voy a hablar con él, que estemos convencidos. En base a eso veremos el resto del equipo”.

Posteriormente al DT le preguntaron por el partido que espera del elenco paraguayo: “No sé cómo prepararon el partido ellos, tienen diferentes maneras y con los mismos jugadores pueden cambiar. La primera idea es hacer nuestro juego y pensaremos el partido en base a lo que haremos nosotros”.

Para finalizar, Scaloni se refirió a la importancia de que la Selección argentina no se relaje tras la racha de títulos obtenidos en el último tiempo: “Es seguir en la senda victoriosa e intentar ganar, competir, que ellos no se relajen. Siempre respetando un patrón de juego. No tenemos que jugar de otra manera. Podemos ir variando, porque el rival te estudia. Ahí tenemos que sacar lo mejor de nosotros. Ese es el desafío adelante. Ahora toca Paraguay, después Perú. Es seguir y seguir. Tenemos que ser un equipo con hambre, que quiere seguir creciendo”.