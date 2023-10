El fuerte descargo de Lautaro Martinez a horas de enfrentar a Paraguay: "No voy a permitir que me ensucien”

Lautaro Martínez se prepara para la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas junto con la Selección argentina, con la que entrena en el predio de Ezeiza y se perfila para ser titular en el primer choque como local ante Paraguay este jueves. Sin embargo, en el medio, utilizó las redes sociales para hacer un fuerte descargo por una situación personal que lo viene complicando.

Se trata de un juicio laboral iniciado en su contra, por parte de los familiares de una mujer que trabajaba en su casa en Italia, como empleada doméstica, pero que en enero de este año falleció a causa de una enfermedad oncológica, cuando ya no era su empleada.

Lautaro Martínez y su esposa, Agustina Gandolfo.

La joven en cuestión es Milagros Lizzola, quien tenía 27 años y era oriunda de Mendoza, conocida de la esposa del futbolista, Agustina Gandolfo. De hecho, era parte de su círculo de confianza. Según publicó el diario italiano Corriere della Sera, la mujer ingresó a trabajar en septiembre de 2021 pero en mayo de 2022 fue despedida producto de que ya no podía cumplir con el trabajo, debido a su estado deteriorado. En enero terminó falleciendo. Luego, la familia denunció de Lizzola denunció a Lautaro Martínez y pidió un resarcimiento económico. El fallo de la justicia italiana dio lugar al reclamo, consideró la forma del despido como ilegítima y aprobó el resarcimiento.

Este miércoles, a horas del partido ante Paraguay, el jugador utilizó las redes para dar su versión de los hechos luego del fallo. "Decidí guardar silencio por mucho tiempo por respeto a una familia que jamás lo tuvo con nosotros, pero no voy a permitir que ensucien a la mía. Asumimos a una persona que ya estaba enferma, amiga de toda la vida, hasta que lamentablemente no pudo trabajar más porque su enfermedad no se lo permitió", comienza el texto publicado en Instagram.

El descargo de Lautaro Martínez en las redes.

"Después de hacer mucho por ella y su familia, desde hacernos cargo de sus pasajes para que vengan, ayudar a encontrar camas cuando el hospital estaba colapsado, ayudar con su tratamiento, con el alojamiento de su familia a la cual tuvimos que convencer para que vengan a cuidar a su hija que se estaba muriendo", agregó.

"Después de darlo todo, esperaron a que su hija esté por morir y que no esté lúcida para intentar sacarnos dinero y aprovecharse de la situación. No solo eso, sino que después de su muerte siguieron insistiendo y les salió muy mal. No podía ir de otra forma. Ahora, después de que salga la sentencia donde no pudieron sacar ni un euro porque no correspondía, porque nuestra ayuda, gran ayuda, se la dimos a ella cuando tuvimos que hacerlo... ¿Sacan esto para intentar ensuciarnos?", se preguntó Lautaro Martínez.

Finalmente, agregó: "¿Qué clase de persona hay que ser para para intentar aprovecharse de la muerte de un hijo para sacar plata? Asco familia Lizzola-Lembo. ¡A trabajar!".