Boca repudió una desafortunada broma de Daniel Arcucci sobre Zeballos: el descargo del periodista

El golpe fue grande para el mundo Boca, desde que se confirmó que Exequiel "Changuito" Zeballos sufrió una rotura de ligamento cruzado, lo que le deparará una recuperación de entre 6 y 8 meses. La dura imagen de un "hijo de la casa" llorando al retirarse de la cancha de Belgrano entristeció a más de un hincha y está claro: la cosa no está para bromas.

Es por eso que hubo una ola de repudio generalizado luego de que en el programa F90 de ESPN, el reconocido periodista Daniel Arcucci bromeó de forma desafortunada con la lesión, en el medio de la emisión en vivo. "Mirá, soy el Changuito Zeballos y me voy a romper los ligamentos", dijo, mientras disputaba una pelota en el estudio con Oscar Ruggeri.

Después de la desafortunada humorada y de la ola de repudio en su contra, Boca Juniors , emitió un comunicado este miércoles, mostrando su clara disconformidad con la actitud del periodista. "El Club Atlético Boca Juniors desea comunicar que a raíz de la lesión sufrida por nuestro jugador Oscar Exequiel Zeballos se ha observado una situación que entristece y molesta mucho a toda la familia xeneize", comenzó el texto y luego explicó de qué episodio se trata.

"Boca lamenta la expresión y considera muy desagradable que se pretenda hacer humor con los problemas de los demás. Nos gustaría que el periodismo se ocupe de transmitir información y no de bromear con estas cosas que son tan dolorosas para cualquier jugador de fútbol. ¡Fuerza Changuito! Todo el club te acompaña en este momento tan difícil", cerró el texto.

El descargo de Arcucci

Luego de las reacciones en las redes sociales y del duro comunicado de Boca, el periodista utilizó la propia señal de ESPN para tomar la palabra y dejar un descargo sobre su desafortunada broma. "Cuando hicimos este juego con Oscar dije algo que no corresponde. Abrimos el programa lamentamos la lesión de Zeballos y luego dije 'Uy como el Changuito' a modo de chiste pero no corresponde. Pido disculpas, sobre todo al Changuito Zeballos y a la gente que se sintió lógicamente ofendida por eso. No tuve ninguna intención", comenzó.

"Comprendo lo que significa una lesión para un deportista profesional. Si hasta los deportistas amateur las sufren. No corresponde (la broma) y sí que pida disculpas", cerró.