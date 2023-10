Turismo Carretera: Germán Todino ganó en San Nicolás y Mariano Werner resiste en la cima

La segunda fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera tuvo a Germán Todino (Dodge) como ganador y el campeonato quedó al rojo vivo teniendo en cuenta que Julián Santero fue su escolta y descontó una buena cantidad de puntos a un Mariano Werner que tuvo una final complicada y arribó décimo. Con estos resultados, el mendocino quedó 5,5 del entrerriano.

"Estoy contento por el resultado, fue una buena carrera. Intenté hacer diferencia cuando quedé 1º pero apareció el auto de seguridad y Germán (Todino) venía con mejor ritmo, y nosotros nos caímos de mitad de carrera en adelante", expresó Santero (Ford), que sumó su 5º podio del año (lidera la estadística).

Julián Santero fue segundo y le sigue descontando a Werner.

Werner, en tanto, terminó algo molesto ya que un toque de Otto Fritzler lo retrasó cuando comenzó la competencia y luego le costó remontar: "Me sacó afuera en la curva 2. Es joven de edad, pero tiene la suficiente experiencia en carreras para darse cuenta lo que significa pelear la Copa de Oro… Después quedamos atrás y no teníamos el auto para avanzar".

El ganador, que trepó al sexto lugar del certamen, contó: "Fue un carrerón. Ayer apostamos fuerte y la pegamos con los cambios a pesar de que en la clasificación dudé yo y me quedé bastante corto. En la 1ª curva me pasé pero sabía que el Dodge tenía buen ritmo. El pace car me vino como anillo al dedo. Por suerte Julián me dejó doblar y pude superarlo y ganar".

En el tercer lugar se ubicó Leonel Pernía (Chevrolet) y Marcos Landa completó el póker de marcas al arribar cuarto con el Torino. Facundo Ardusso, autor de la pole, fue quinto. A falta de tres competencias, Werner encabeza la clasificación con 102, 5 puntos; seguido por Santero con 97. Más atrás se sitúan Landa, con 65,5; Mangoni, con 61,5; Trucco y Todino, 58,5. La próxima fecha del Turismo Carretera (la 3ª de 5 en la Copa de Oro) se llevará a cabo el 28 y 29 de octubre en el autódromo de Rafaela.