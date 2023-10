Alcaraz reveló si prefiere jugar de día o noche, luego de la fuerte denuncia de Zverev por los horarios en China

Carlos Alcaraz se impuso este domingo al italiano Lorenzo Musetti por 6-2 y 6-2 en una hora y 20 minutos para alcanzar los cuartos de final del Abierto de China disputado en Pekín. De esta manera, el tenista español competirá ante Casper Ruud en una de las llaves del torneo, que también tiene como candidato al alemán Alexander Zverev, quien enfrentará al chileno Nicolás Jarry.

Zverev había cerrado su clasificación anteriormente, ante el español Alejandro Davidovich Fokina, en un partido que tuvo la particularidad de haber iniciado cerca de las 00 de este domingo de China, para terminar pasadas las 2.35 am, debido al retraso de los partidos anteriores. Horario conveniente para la televisación occidental, claro está.

Molesto con la situación, el alemán no dudó en quejarse contra la organización del certamen: "Estoy contento con la victoria, pero no con haber jugado este partido en estas condiciones. Resulta muy difícil competir hasta casi las 03 am y no creo que el torneo haya tomado la decisión correcta al obligarnos a jugar en estas circunstancias". Si bien este domingo tendrá descanso (que no tuvo Alcaraz) no deja de ser inusual el horario de cierre.

Alexander Zverev advances into the quarterfinal of China Open after a three-set battle against Davidovich Fokina! #2023ChinaOpen pic.twitter.com/qb8aeOYbRd — China Open (@ChinaOpen) September 30, 2023

El español, en cambio, aprovechó su condición primer clasificado del torneo (porque no participa Djokovic) y obtuvo la oportunidad de jugar en el campo central, en un horario estelar, que en este caso fue aproximadamente a las 20 de China, 9 de la mañana de Argentina.

Finalizado el encuentro ante Musetti, Alcaraz fue consultado por si prefiere jugar de día o de noche, a lo que respondió evitando la polémica: "Normalmente las condiciones son un poco diferentes. Cuando sale el sol y se pone es diferente, la pelota va diferente. La temperatura también. Entonces lo siento un poco, pero no demasiado. Obviamente prefiero jugar de día cuando sale el sol. Pero, como dije, hay que acostumbrarse a todas las condiciones, a cada momento del día".

Lo cierto es que Zverev ahora no podrá quejarse porque su partido ante el chileno Jarry está pautado, en principio, a las 14 de este lunes (3 de la mañana en Argentina). Una posible demora lo retrasaría, pero jamás lo suficiente como para terminar de noche.