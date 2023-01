La venenosa crítica de Lloris a Dibu Martínez por su actitud en los penales: “Haciendo idioteces…”

La Selección argentina se consagró campeona del mundo en el Mundial de Qatar 2022, como si hiciera falta recordarlo, en los penales ante Francia, con una atajada clave de Emiliano "Dibu" Martínez en la definición de Kingsley Coman y con el fallo de Aurélien Tchouaméni. El arquero francés, Hugo Lloris, no atajó ninguno de los cuatro remates argentinos, pero este lunes salió con los tapones de punta contra su par albiceleste.

El francés de 36 años le puso punto final a su carrera en el seleccionado francés, pero en una entrevista con L'Equipe fue picante con el Dibu: “Hay cosas que no sé cómo hacer. Haciendo idioteces en la portería, desestabilizando ostensiblemente al rival, jugando al límite, no sé cómo hacerlo", expresó Lloris.

"Soy demasiado racional, demasiado honesto para entrar en esa área. No sé cómo ganar así, incluso si realmente no quisiera perder así, tampoco...”, tiró el hombre de Tottenham, campeón del mundo en Rusia 2018 con su seleccionado.

Los arqueros volvieron a verse las caras el 1° de enero en el duelo entre Tottenham y Aston Villa, y el saludo no fue de lo más afectuoso. De hecho, L'Equipe lo calificó como “distante”. En ese sentido, Lloris comentó: “Hay que saludar la victoria de Argentina, y decir que fue decisivo. Después, en la celebración, fue juzgado bastante, así que no necesito agregar nada. Durante la sesión de penales en sí usó todo lo que pudo para desestabilizar”.

Además, aseguró que no podría imitar los métodos de Martínez en una tanda de penales, aunque cree que podría atajar algunos: “Tratando de lograr el éxito, buscando el logro, sí. Pero hacer eso... No soy yo, no puedo”.

El excapitán de Francia se retiró con el récord de partidos jugados (145) en Les Bleus, una Copa del Mundo y un título en la UEFA Nations League. Respecto de los penales, el arquero se sinceró y admitió que no tuvo buenos momentos en las tandas (su récord es de 0 atajados de 9): “No he tenido mucho éxito en mi carrera en este ejercicio. No me impidió parar penaltis importantes, y gané algunas tandas de penaltis, pero también perdí muchas. Hay porteros que tienen más éxito que otros”.

Lloris comentó que estudió a los pateadores, pero que algunos no hicieron lo que esperaba: “(Paulo) Dybala nunca patea al medio, esta vez lo hizo y la pelota pasó cerca de mi pie”, contó. Esa situación, justamente, ocurrió porque Dibu le recomendó a la Joya patearlo al medio: “Cambié a último momento. Le hice caso al Dibu porque ellos habían errado antes que yo y me dijo que pateara al medio, patee ahí y fue gol”, explicó la figura de la Roma tras la final.

Por otra parte, el francés también tuvo algún cruce con su compañero Cristian "Cuti" Romero, pero el propio arquero dio el tema como terminado: “Explicamos lo que sucedió y seguimos. Es un chico que me gusta mucho, es mi vecino además, y desde que llegó pasamos mucho tiempo juntos. Pero lo hablamos, sí. Fue un tema de juego. Lo empujan hacia mí, arrastra su codo, y es el dolor lo que provoca mi ira. Pero sigamos...”, le dijo al entrevistador.