El jugador que anunció su retiro de la Selección de Francia tras perder la final ante Argentina

Un campeón del mundo en Rusia 2018 y finalista en Qatar 2022 se despide de la Selección de Francia. A los 36 años, un histórico del conjunto galo anunció su retiro del combinado que actualmente dirige Didier Deschamps y confirmó que "el equipo está listo para continuar" sin él. Se trata de Hugo Lloris, arquero que fue titular en la final de la Copa del Mundo ante Argentina.

Lloris, campeón del mundo en 2018 con Francia, se retiró de la Selección.

El arquero de Tottenham le confirmó su retiro de la Selección de Francia este lunes al diario L'Equipe, después de 14 años en el equipo. "Llega un momento en el que hay que saber pasar la mano", expresó Lloris.

"No quiero hacerlo mío, siempre he dicho y repetido que la Selección de Francia no es de nadie, y todos tenemos que asegurarnos de que así sea, yo primero. Creo que atrás el equipo está listo para continuar, también hay un portero que está listo (Mike Maignan)", agregó el arquero francés.

Lloris se convirtió en el Mundial de Qatar en el jugador con más presencias de la historia de la Selección de Francia, con 145, superando por 3 a Lilian Thuram.

Con los Blues, el nacido en Niza ganó el Mundial de Rusia 2018, fue finalista en 2022 y también tiene una final de Eurocopa (2016), un título en la Nations League (2021) y es el futbolista récord en cuanto a capitanías (121). Después de debutar en el OGC Nice de su país, fue arquero del Lyon entre 2008 y 2012 y más tarde pasó a Tottenham, donde juega desde entonces.

“Prefiero salir estando arriba que esperar a que baje la velocidad, o tener demasiada competencia. También hay una opción familiar, siento la necesidad de pasar más tiempo con mi esposa y mis hijos", cerró Lloris.