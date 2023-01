Orlando City presentó a Martín Ojeda como refuerzo: qué dijo el ex Tomba

A fines del mes de diciembre se confirmó la noticia que los fanáticos de Godoy Cruz, si bien sabían que iba a llegar, no querían escuchar. Se trata de la venta de su capitán y máxima figura, Martín Ojeda. El zurdo fue presentado en las últimas horas como nuevo jugador del Orlando City y ya le dedicó sus primeras palabras a los hinchas.

En la cuenta oficial de Twitter de la institución norteamericana, el oriundo de Gualeguaychú le habló a los fanáticos. "Hi, fans. Thanks por contar conmigo. Estoy muy feliz de estar en esta institución, Ojalá podamos crecer juntos y conseguir muchas cosas. Come on Orlando".

Bienvenido Martín uD83DuDC4B



Orlando City SC acquires Argentine midfielder Martín Ojeda as Designated Player. @TinchoOjedaa | #VamosOrlando — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) January 7, 2023

En las redes sociales el Orlando City realizó una serie de publicaciones con el argentino como protagonista. Primero le dieron la bienvenida con la típica placa de presentación, donde adjuntaron los principales datos de Ojeda. "Bienvenido Martín. Orlando City SC adquiere al mediocampista argentino Martín Ojeda como Jugador Designado. Orlando City adquiere al mediocampista argentino Martín Ojeda", escribió.

Already rocking that purple uD83DuDE24 pic.twitter.com/Cgqryi0hpc — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) January 7, 2023

Minutos más tarde mostró al exjugador de Godoy Cruz, ya con su nueva camiseta con el número 11 en sus espaldas, en las tribunas del estadio. "Ya luciendo ese morado", añadió la institución. Posteriormente sumó una serie de fotos de la reunión del jugador con los dirigentes y de la tan esperada firma del contrato.

La venta de Ojeda se dio por una suma de 4.000.000 de dólares. El elenco mendocino cuenta con el 50% de su pase, mientras que Racing de Avellaneda tiene el porcentaje restante. El contrato de una de las grandes figuras de la temporada 2022 tendrá duración, en principio, hasta diciembre del 2026.