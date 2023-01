El picante motivo por el que Enzo Fernández no jugó en Benfica y se quedó sin homenaje por el Mundial

Benfica volvió a ganar en la Liga, tras su tropiezo en Braga, por 1-0 ante el Portimonense, en un partido en el que Enzo Fernández no estuvo ni siquiera en el banco de suplente después de saltarse varios entrenamientos. El joven futbolista, que acaba de ser campeón con la Selección argentina en el Mundial de Qatar, vio el partido desde la grada después de viajar a su país natal en fin de año en contra de los deseos de su entrenador y de perderse varios entrenamientos.

En principio se habló de que el club evitó una mala reacción de la gente al no incluirlo en la convocatoria pero en realidad se trató de un castigo impuesto por el entrenador por lo antes mencionado. Antes de este partido, Roger Schmidt anticipó que iba a sancionarlo ya que "no se le permitió ir a Argentina, se perdió dos entrenamientos, no es aceptable y tendrá consecuencias".

Enzo pasó fin de año en Argentina y eso causó malestar en Benfica.

Ayer, luego de consumarse la victoria del líder de la liga portuguesa, lo confirmó: "Lo que hizo Enzo Fernández no estuvo bien, por eso no estuvo hoy. Ahora tiene la pizarra limpia. Me alegra decir que mañana entrenará con nosotros, es uno de los jugadores con los que contamos y lo necesitamos para ganar el título".

Antes del comienzo del juego, Nicolás Otamendi, capitán del equipo, fue homenajeado por el club, mostró la medalla conseguida en el Mundial y pasó por un pasillo formado por sus compañeros que lo aplaudieron, al igual que gran parte de la parcialidad local pero Enzo tampoco formó parte del reconocimiento, que seguramente tendrá una vez que se calmen las aguas.

Otamendi, ex Vélez Sarsfield, lleva jugados 69 partidos en el equipos de Lisboa, la capital portuguesa, y marcó un solo gol. Benfica esta clasificado a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa y el 15 de febrero y el 7 de marzo disputará los partidos de ida y vuelta ante Brujas, de Bélgica.