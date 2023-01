La implacable sentencia del DT de Colón sobre el Pulga Rodríguez: “No está en mi…”

Más afuera que adentro. La relación entre Luis Miguel "Pulga" Rodríguez y Colón parece haber llegado a su fin, con el futbolista decidido a irse pero participando de la pretemporada por obligación contractual. Marcelo Saralegui, entrenador del Sabalero, se refirió a la situación del delantero en conferencia de prensa y aseguró: "No está en mi cabeza".

Pulga Rodríguez participa de la pretemporada con Colón, pero el técnico no lo tendrá en cuenta.

Este jueves, a pocas horas de viajar a Uruguay para entrar en la recta final de la pretemporada, Saralegui comentó sobre el Pulga Rodríguez y dejó en claro que el jugador no será tenido en cuenta: "En este momento no está en mi cabeza, porque hace tiempo comunicó que no quería seguir en el club y nadie comunicó otra cosa. Nosotros seguimos nuestro camino y armado del equipo".

Rodríguez, quien hace tiempo explicó que no quería seguir en Colón después de los aprietes de la barrabrava y que recién este jueves se sumó a los entrenamientos con el resto del plantel, busca una salida del club.

El entrenador uruguayo, en ese sentido, afirmó: "Se presentó a entrenar por contrato. Quisiera que se regularice la situación de él, sea para un lado como para el otro, la Comisión Directiva sigue en contacto con él y nosotros seguimos camino a Uruguay".

En ese sentido, Saralegui indicó: "Hay nombres sobre la mesa por los que estamos trabajando que juegan en su lugar y no puedo ir para atrás. Por mala comunicación o poca, lamentablemente yo tengo que seguir".

"No lo puedo tener en cuenta porque ya planifiqué. Lo que quiero como entrenador, como persona, es que se resuelva su situación porque no podemos tener un jugador en conflicto con la institución. Yo no detuve la planificación. Los entrenamientos empezaron hace más de un mes. Necesito que se arregle su situación de la mejor manera posible", finalizó el técnico de Colón.

De esta manera, parece que el ciclo exitoso del Pulga Rodríguez en el Sabalero se terminará en este 2023, aún sin un destino claro en otro equipo. ¿Se le abrirá una puerta para seguir en el fútbol argentino?