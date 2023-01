El furioso comentario del DT del Benfica contra Chelsea por Enzo Fernández: "Quieren enloquecer..."

Quedó mucha bronca en Benfica contra el Chelsea por el pase fallido de Enzo Fernández. Por ahora contentos por quedarse con el futbolista, desde el club portugués apuntaron con todo contra el equipo inglés, al que acusaron de tratar de "enloquecer" al mediocampista.

El técnico de Benfica criticó duramente al Chelsea por su intención de llevarse a Enzo Fernández.

El director técnico de Benfica, el alemán Roger Schmidt, explicó este jueves que el club no quiere vender al mediocampista argentino: "No queremos vender a Enzo, ni yo ni el presidente. Todos sabemos que tiene una cláusula de salida en el contrato. Si él quiere salir y un club la paga no podemos hacer nada".

Schmidt se mostró furioso con Chelsea por la situación: "Hay un club que quiere al jugador, que sabe que no queremos vender y quieren hacerlo sabiendo que la única forma es pagando la cláusula. Es muy claro, lo que ese club está haciendo es una falta de respeto".

Por otro lado y en una conferencia de prensa muy tensa, el entrenador aseguró que multarán a Enzo Fernández, quien se ausentó a dos entrenamientos y viajó sin permiso a Argentina para pasar la fiesta de Año Nuevo. En ese sentido, Schmidt quiso bajar el tono a las acciones del argentino.

"Ante todo, Enzo es un buen chico y un jugador fantástico. Le tenemos mucho cariño, y queremos que se quede con el Benfica. Su situación no es fácil. Jugó el Mundial, fue campeón y recibió ofertas. Hay mucho dinero sobre la mesa, en esta situación un joven jugador se queda un poco confundido. Creo que es algo que la gente puede comprender", explicó en primer lugar el técnico.

"No estuvo bien la semana pasada. Viajó a Argentina sin permiso, faltó al entrenamiento y eso no es aceptable, tendrá consecuencias. El segundo punto es que no queremos venderlo. Nadie en el Club quiere vender el jugador", indicó Schmidt.

Y nuevamente salió al cruce contra Chelsea: "El tercer punto es que existe un club que quiere al jugador. Ellos saben que no queremos vender. Han intentado seducir el jugador, sabiendo que solo pueden tenerlo con el pago de la cláusula. La situación es muy clara, ese club está faltando al respeto a todos nosotros, al Benfica y es inaceptable".

"No puedo aceptar lo que están haciendo. Quieren enloquecer al jugador fingiendo que van a pagar la cláusula y después dicen que quieren negociar. No es la forma para que dos clubes tengan una buena relación", tiró el DT del Benfica.

El Chelsea ofreció 85 millones de euros por el pase de Enzo Fernández en este mercado de pases, aunque el equipo portugués ya avisó varias veces que la única manera de que el jugador se vaya es a través de la cláusula.