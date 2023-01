Rally Dakar 2023: la alegría de Joan Barreda y una inesperada revelación de Daniel Sanders

"Los primeros kilómetros apenas sentía el pie, tenía que mirarlo para ver si estaba del golpe que le he dado, pero he podido acabar la etapa bastante bien", esa frase la dijo ayer Joan Barreda Bort quien, este miércoles, sorprendió a todos al quedarse con la cuarta especial del Rally Dakar en la categoría motos.

El español está corriendo disminuido físicamente, tiene una fractura falange distal del dedo gordo del pie izquierdo, pero eso no le impidió imponer toda su experiencia para dominar la jornada. "Para mí es algo bonito. Volver a ganar después de todos estos años donde ya he dejado un poco de huella en esta carrera es importante. Vamos a intentar luchar día a día para mantenernos ahí arriba", expresó el piloto de Honda al finalizar la especial.

El australiano Daniel Sanders (GasGas), en tanto, tuvo que abrir pista en la cuarta etapa -tras su triunfo el martes-, algo que le costó porque aún no está plenamente recuperado de la lesión de codo que se produjo en una caída en la edición de 2022 que le obligó a pasar seis veces por quirófano.

"Llevo tiempo sin abrir pista y la navegación ha sido complicada, en parte por lo mucho que llovió ayer. Tengo una confianza relativa, pero tengo la impresión de que tengo que ir despacio porque el brazo me duele, no estoy recuperado del todo. Para mí, después de un año, un Top 10 no estaría estaría mal, pero bueno, por ahora ha ido todo bien y estoy en la pelea", dijo.

El piloto australiano conserva el liderato, pero una sanción de dos minutos ha reducido la diferencia a 3:33 con el segundo, Skyler Howes (Husqvarna), a 4:05 del argentino Kevin Benavides (KTM) y a 4:30 del español Joan Barreda, ganador de la etapa: "De momento, solo me pongo de plazo del día de descanso -lunes 9-, y ahí veré bien cómo me encuentro. Tengo que ir tranquilo y ya".