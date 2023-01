La enésima polémica de Djokovic en Australia que involucra a su padre y a Vladimir Putin

El tenis desplegado por Novak Djokovic en Australia es implacable. El serbio llegó a la final del Australian Open sin demostrar falencias en su juego. Sin embargo, se vio envuelto en su enésima polémica antes de jugar el partido decisivo ante Stefanos Tsitsipas.

En horas previas a la gran final se viralizó una imagen de Srdjan Djokovic, padre del mejor tenista del mundo, junto a simpatizantes de Vladimir Putin. El mundo del tenis tiene una posición muy firme en cuanto a la guerra entre Rusia y Ucrania, por lo que la foto generó gran repudio alrededor de Nole. En conferencia de prensa, el serbio dejó las cosas claras en la cuestión: "Nunca apoyaremos ninguna violencia ni ninguna guerra", expresó.

En primera instancia, el oriundo de Belgrado contó sus sensaciones al respecto: "Bueno, sí. Vi, como todo el mundo vio, lo que pasó ayer. Fue desafortunado que la mala interpretación de lo que sucedió haya escalado a un nivel tan alto. Hubo, diría, muchas conversaciones con el director del torneo, con los medios y con todos los demás. A mí también me ha afectado, por supuesto. No me di cuenta hasta anoche. Entonces, por supuesto, no me gustó ver eso".

Luego, Djokovic recordó su infancia en la ex Yugoslavia en medio de la convulsionada década de 1990: "Mi padre, toda mi familia y yo mismo hemos pasado por varias guerras durante los años 90. Como dijo mi padre en un comunicado, estamos en contra de la guerra. Sabemos lo devastador que es para la familia, para las personas en cualquier país que esté pasando por la guerra", sentenció.

Por último, Nole, que busca igualar a Rafa Nadal con 22 títulos de Grand Slam, agregó: "La foto que hizo... estaba de paso. Escuché lo que dijo en el video. Dijo, Saludos. Desafortunadamente, algunos de los medios de comunicación lo han interpretado de una manera realmente incorrecta. Siento que eso haya escalado tanto. Pero espero que la gente entienda que no hubo absolutamente ninguna intención de apoyar ningún tipo de iniciativa de guerra ni nada por el estilo".

Djokovic vs Tsitsipas, mano a mano por el Australian Open

Desde las 5:30 de la mañana del domingo, Djokovic se medirá ante Tsitsipas por el título del Abierto de Australia. El serbio buscará su décima corona en Oceanía y el vigesimosegundo major, cifra récord en la historia del tenis. Por su parte, el griego quiere alzar su primer Grand Slam y amanecer el lunes como nuevo número 1 del ranking mundial.