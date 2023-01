La sentencia de Valdano sobre la comparación entre Messi y Mbappé: "Para ser como Leo hay que..."

Jorge Valdano siempre utiliza las palabras justas al momento de comparar a cualquier jugador del planeta con Lionel Messi. El campeón del mundo con la Selección argentina en México 1986 se refirió, entre otros temas, al presente del astro rosarino y fue contundente al ser consultado sobre si Kylian Mbappé será el dueño de la próxima década del fútbol.

“Va a encontrar competencia, sobre eso no tengo ninguna duda. Para ser como Messi hay que jugar extraordinariamente bien al fútbol 20 años, eso es una prueba añadida. Vamos a ver con que armas pelea Mbappé, que es un portento físico, pero con el físico te alcanza hasta determinada edad pero no toda la vida ¿No? No 20 años. Se trata de un talento superior, sobre eso no hay ninguna duda", expresó Valdano en una entrevista publicada por la edición española del sitio Bola Vip.

Luego, siguió elogiando a Messi: "Yo no permito que digan que Messi es mejor que nadie ni permito que digan que nadie es mejor que Messi. Este campeonato del Mundo por supuesto que lo coloca para mucha gente en otra dimensión. Yo nunca lo necesite, para mi Leo come en la mesa de los grandes de la historia del fútbol desde hace por lo menos cinco años".

También expresó el significado del título conseguido por la Selección argentina en Qatar: "Hay una especie de revitalización futbolística. Después de 20 años que Sudamérica no era capaz de levantar una Copa me parece que el triunfo de Argentina trasciende Argentina. Es un estimulo para todo el futbol sudamericano".

"Creo que es un fútbol que ha tardado un poco en llevar la calle como escenario de formación a la academia y por fin ahora lo está consiguiendo. Lo vimos con Argentina pero también lo vemos con Brasil o Uruguay, que siguen sacando talento de primerísimo nivel", agregó y cerró: "La similitud (con la de 1986) es que los dos equipos tenían un genio adentro, que fueron grupos muy sólidos, pero aquí hay que marcar una diferencia, esta selección llegó solida y nosotros nos hicimos sólidos en México".