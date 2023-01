El inesperado pedido de Mbappé al PSG que alimenta los rumores sobre una posible salida de Messi

Desde que apareció el rumor sobre una posible salida de Lionel Messi del PSG, aparecieron noticias que lo alimentan. Si bien, en las últimas horas, hubo quienes salieron a desmentir que el argentino no renovaría su contrato con el equipo parisino al parecer la bola va creciendo y el pedido que Kylian Mbappé le realizó a la dirigencia del club le dan más veracidad.

El delantero francés, que tiempo atrás puso como condición tener más protagonismo en las decisiones de la institución, le habría solicitado a los directivos parisinos la contratación de Bernardo Silva, futbolista del Manchester City que tiene características similares y juega en la misma posición que el astro argentino.

Bernardo Silva.

Según informa el medio The Sun, Mbappé pretende que su excompañero en el Mónaco arribe al club para reforzar al plantel aunque el gusto le saldría 100 millones de euros al PSG. De igual manera, el equipo inglés no se la haría sencilla ya que es pieza clave para Pep Guardiola y ante la posible salida de Ilkay Gundogan, no tiene en sus planes perder a otra de sus figuras.

El contrato de Messi finaliza en junio de este año y las charlas entre las partes se reanudarán en las próximas semanas para buscar un acuerdo que sea del agrado del argentino quien, en algunas ocasiones, expresó estar cómodo y contento en París luego de una primera temporada que fue muy cuesta arriba para el rosarino.

Tras la aplastante goleada 7-0 sobre Pays de Cassel por la Copa de Francia, el equipo parisino tendrá acción este domingo a partir de las 16.45, cuando reciba a Reims por la fecha 20 de la Ligue 1. Se espera que el capitán de la Selección argentina reaparezca en este encuentro y luego esté presente en el duelo ante Marsella del próximo miércoles.