El difícil momento que atraviesa un histórico y carismático expiloto de Turismo Carretera

Son muchos los pilotos que tienen la fortuna de poder correr en el Turismo Carretera, pero no todos logran dejar su huella. En cada década, la máxima tuvo a diferentes referentes que se ganaron el corazón de la gente y uno de ellos es José Ciantini, o simplemente, el Bocha. El de Balcarce fue siempre protagonista y, pese a no ser campeón, se transformó en un histórico teceísta.

En las últimas horas, el Bocha conmovió a todos al revelar que atraviesa un difícil momento personal. Mediante varios tuits en las red del pajarito, Ciantini contó: "Empecé el 2023 lleno de trabajo y lindos proyectos, mejor no podía ser.. El viernes me dolió la panza y me diagnosticaron cáncer de páncreas".

Diego y José Ciantini.

"No escribo para dar lástima porque voy a luchar y me voy a curar, solo a los que lean esto reflexionen. Hagan los que les haga feliz, pasen tiempo con la gente que aman, vivan cada día como si fuese el último, porque la vida a veces se transforma de una comedia en una de drama! Besos a todos", escribió y recibió cientos de mensajes de fanáticos que se pusieron a disposición.

Ante esto, y viendo la repercusión que tuvo su anuncio, posteó: "Me gustaría poder agradecer uno por uno tantos mensajes recibidos, jamás imagine tanto amor!! Te quiero Twitter". Ciantini se retiró del automovilismo en la temporada 2012 y ahora acompaña a su hijo Diego quien será el reemplazante de Agustín Canapino en el equipo JP Carrera.

Debutó en Turismo Carretera el 6 de marzo de 1993 en Balcarce, con un Dodge que perteneció a Juan Manuel Landa. Al cabo de 260 carreras en la categoría, cosechó 3 triunfos en finales y 19 en series, 15 podios, 10 pole position y 2 récords de vuelta. Su mejor posición en el campeonato fue 8º, algo que consiguió en 1996 y 2005.