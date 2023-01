Novak Djokovic se defendió de las acusaciones con un ¿palito para Nadal?

Novak Djokovic lamenta que “sólo se sospecha” de sus lesiones, mientras que, "cuando otros jugadores se lesionan, ellos son las víctimas". El exnúmero uno del mundo, ahora en la quinta posición de la ATP, se refirió así a los problemas musculares que ha padecido en varios torneos, entre ellos en este Abierto de Australia, que en algunos partidos parecen tenerlo al borde del retiro pero que luego los termina jugando como si nada hubiera pasado, algo que generó fuerte críticas contra él.

Uno de los que dudó, y apuntó sin vueltas con el serbio, fue Álex de Miñaur su rival de ayer. "Creo que todos vieron lo que sucedió durante las últimas dos semanas, es lo único de lo que todos han estado hablando. Interpretándolo, pienso que se movió bastante bien, así que... no sé", lanzó el australiano y Nole recogió el guante: "Las dudas se las dejo a ellos".

Djokovic no se guardó nada.

"Los que dudan, que sigan dudando. Cuando otros jugadores se lesionan, ellos son las víctimas y yo soy el que finge. Eso es muy interesante. No tengo que demostrar nada a nadie”, respondió Djokovic, con una frase que para muchos tiene como destinatario a Rafael Nadal quien fue eliminado de Melbourne en segunda ronda.

Nole, que se enfrentará en cuartos de final al ruso Andrey Rublev (6), reveló: "Tengo escáneres de hace dos años, resonancias magnéticas, ecografías. No sé si lo publicaré en redes o en un documental. Depende de cómo me sienta, tal vez lo haga o tal vez no. No me importa lo que la gente diga o piense”.

"Van a caer muchas máscaras más, sobre todo las máscaras que se crearon en los dos últimos años con esta situación (la pandemia). Eso es lo que me interesa ver", cerró Djokovic, que también hace dos años consiguió recuperarse de manera milagrosa de una rotura abdominal durante el torneo para levantar su novena corona de campeón.