La postura de Benfica ante una nueva y descomunal oferta por Enzo Fernández

La novela sobre la posible transferencia de Enzo Fernández suma un nuevo capítulo. Este martes, uno de los medios más importantes de Portugal, reveló en su portada que el Chelsea vuelve a la carga por el volante argentino pero Benfica se mantiene firme en la postura de no venderlo, salvo que paguen los 120 millones de la cláusula de recisión.

Según lo que cuenta del diario Record, el club inglés pondrá sobre la mesa 100 millones más algún futbolistas de su plantel (Hakim Ziyech, Datro Fofana y Andrey Santos, entre otros). Y esto lo hace para no complicarse con el Fair Play financiero. De igual manera, y pese a lo descomunal del ofrecimiento, el medio titula: "no es no", para dejar en claro que son 120 millones o nada.

Ante este tire y afloje de ambos clubes, hay dos instituciones que esperan agazapadas el desenlace de la negociación: Real Madrid y Barcelona. Los españoles están atentos a lo que ocurra aunque saben de qué manera podrían agilizar su salida. El Merengue, en tanto, cree que tiene a favor una carta y es que Fernández tiene ganas de jugar en la Casa Blanca.

De no lograr su cometido, el medio inglés The Guardian asegura que Alexis Mac Allister es otra chance que maneja Chelsea para reforzar la mitad de la cancha, pero al igual que sucede con Caicedo, difícilmente el Brighton quiera desprenderse del ex Argentinos Juniors en medio de una temporada que los tiene peleando por ingresar a competencias europeas.

El argentino es uno de los máximos asistidores del torneo portugués con 5 pase gol, aunque también aportó un tanto en los 16 juegos que disputó en ese torneo. Sin embargo, sus estadísticas son inclusive más destacadas en Champions: 2 goles y 2 asistencias en los 9 partidos que jugó.