La sincera declaración del Kun Agüero al hablar de su reciente lesión: "Me hice mie..."

La Kings League, Liga de fútbol siete que organiza Gerard Piqué, ha tomado gran trascendencia en las últimas semanas. Además de su pelea mediática con Shakira (sobre todo tras la canción que la colombiana le dedicó al español), otros de los factores que hace atractivo al torneo son sus protagonistas.

Sin ir más lejos Sergio Agüero es presidente de un club y, desde el pasado fin de semana, se convirtió en jugador del mismo equipo, denominado Kunisports. El exjugador de la Selección argentina se calzó los cortos y, con la 10 en sus espaldas, convirtió un gol en su debut ante el equipo del streamer Ibai Llanos.

Pero, no todas han sido buenas noticias para el Kun. Durante el fin de semana volvió a saltar al campo de juego y sufrió una lesión en el aductor de su pierna izquierda. Posteriormente, en la plataforma de Twitch, el hombre surgido de las divisiones inferiores de Independiente de Avellaneda se refirió al tema.

"Se ganó, tenemos tres ganados, uno perdido y un lesionado, que soy yo. La c... de su madre, me hice mierda el aductor. La verdad que no se que voy a hacer, pero me rompí todo el aductor. No sé que pasó", manifestó Agüero luego de estar poco más de 10 minutos en cancha.

Para finalizar, el presidente de Kunisports de la Kings League, sentenció: "Yo creo que en un mes voy a estar bien. El sábado iba a jugar un partido a Ecuador. Que mala suerte que no voy a poder jugar sis estoy lesionado. Voy a estar ahí apoyando al equipo. Estoy viejo y con falta de fútbol, no es fácil".