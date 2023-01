El análisis de Kevin Benavides y una fuerte queja de Franco Caimi

Kevin Benavides, único sudamericano campeón en motos (2021), sufrió este lunes un pequeño retraso en la general de motos, luego de finalizar en el octavo puesto de la segunda etapa del Rally Dakar que se adjudicó el estadounidense Mason Klein (Bas World KTM), pese a una penalización de 2 minutos.

El salteño, que también sufrió un recargo de tiempo (1m.), retrocedió del segundo al cuarto escalón en la tabla acumulada con una diferencia de 2:25 respecto de Klein, quien desplazó del primer lugar a Ricki Brabec. "Ha sido una etapa muy dura, demasiado largo el día. Etapa toda de piedra, de ríos, muy exigentes físicamente. Hemos sacado una buena etapa adelante, terminó siendo un lindo día, pero agotador", expresó Benavides.

Luciano Benavides (Husqvarna) finalizó duodécimo y reveló que padeció con calambres en las manos: "Ha sido una etapa de 430 kilómetros y creo que 400 han sido piedras. Me sentía bien al inicio pero al final me empecé a acalambrar un poco las manos. Las piedras impactaban mucho y varias veces casi me caigo, entonces empecé a tensionarme de más y eso produjo que disminuyera un poco el ritmo”, comentó el menor de los hermanos.

El mendocino Franco Caimi (Hero Motorsports), en tanto, lo hizo en el decimocuarto lugar y apenas arribado a la meta, se quejó por la dificultad de la etapa: "Fue una etapa durísima, la verdad que no era necesario que nos hicieran hacer una etapa así en el segundo día de carrera. Da para replantearse mucho y ver cómo vamos a seguir, porque la verdad es que estamos reventados".

"Fue muy larga, con 430 kilómetros de especial, muy demandante físicamente. Ahora hay que pensar en recuperar un poco en las horas que quedan del día para mañana estar lo mejor posible", agregó en declaraciones recogidas por el sitio Motorsport.