La revelación de Paredes sobre el retiro de Messi y Di María de la Selección argentina que no fue: "Sufrieron tanto..."

Que se queden para siempre. Es el deseo de todos los hinchas, cuerpo técnico y jugadores de la Selección argentina y es para Lionel Messi y Ángel Di María. Así lo explicó Leandro Paredes, quien reveló que algunos integrantes del equipo albiceleste hablaron con el capitán y con el Fideo para que no se retiraran del fútbol internacional a pesar de haber ganado el Mundial de Qatar 2022.

El volante argentino, en charla con TyC Sports verano, aseguró que habló con Messi y con Ángel Di María para que no se retiren de la Selección después de ganar la Copa del Mundo: "Yo había hablado con él, lo hablé con Fide también. Era difícil que ellos sigan, pero le volamos tanto la cabeza a los dos para que sigan por lo menos algunos partidos más, que disfruten ahora".

"Sufrieron tanto, la pelearon tanto para lograr lo que hoy en día lograron y tener que irse así para mí era una locura (que se retiraran). Que disfruten ahora de la Selección, de jugar y de que la gente los reconozca como campeones del mundo", afirmó Paredes sobre su forma de pensar respecto de la decisión de los cracks.

En ese sentido, el compañero del Fideo en Juventus aseguró que el grupo lo convenció a Di María, quien ya estaba decidido, para que no abandone la Albiceleste: "Hasta el Mundial, dos días antes de la final, Fide decía que pase lo que pase él se iba".

Por otra parte, Paredes fue contundente al recordar las frases de Louis Van Gaal, entrenador de Países Bajos, a Lionel Messi y la Selección argentina antes del partido: "Yo pensé: 'qué error cometió... Ahora se la va a tener que aguantar'. Sé cómo es Leo, el respeto que tiene para todo el mundo. No le gustan esas cosas. Que le falten el respeto de esa manera a él y a su Selección, estaba seguro que a él no le gustaba". Messi, en ese encuentro, convirtió el tanto del 2 a 0 de penal y marcó en la definición por penales.

¿Qué había dicho Van Gaal?: "Messi es un jugador que puede decidir un partido en una acción individual. En la semifinal que jugamos contra Argentina en 2014, no tocó un balón y perdimos en los penales. Ahora queremos nuestra revancha. Cuando Argentina pierde el balón, Messi no participa mucho. Eso nos da oportunidades".

Por otro lado, Paredes se refirió a la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección argentina y, en la misma línea que las declaraciones de Cristian "Cuti" Romero este martes, pidió que se quede: "Para nosotros, creo que lo dijo el Cuti ayer, es el chofer de este micro. Es lo más importante que tenemos. Se armó un grupo espectacular de personas increíbles, jugadores muy muy buenos. Creo que va a ser muy importante para nosotros, para la Selección y para el país que él esté".

Además, completó sobre Scaloni: "Un poco hablamos, él tiene muchas ganas de seguir al igual que nosotros. Ojalá tome la decisión pronto y siga por este camino". El técnico todavía debe firmar su nuevo contrato, y se encuentra en negociaciones con la AFA para mantenerse en el cargo.

Más frases de Leandro Paredes

El grupo de la Selección argentina y cómo le sentó no jugar: "Tenemos una relación muy buena, no solo con el entrenador sino también entre nosotros. Hay una competencia muy sana, la tuve durante cuatro años con Guido (Rodríguez), donde siempre los dos tiramos para adelante. Hoy en día se sumó Enzo (Fernández), que le tocó jugar y lo hizo de la mejor manera. Si bien el técnico sabía que yo no llegaba de la mejor manera, llegaba sin minutos a la Copa del Mundo, venía de estar mucho tiempo parado, de la lesión que tuve, la operación, sufrí muchísimo. Tuve muchos dolores, me llevó a tener muchas lesiones por pisar mal, por compensar. Hice mucho esfuerzo para estar, el técnico y el cuerpo médico lo sabían. Yo era consciente también de que si no estaba al 100% me iba a costar jugar. Por suerte le tocó entrar a un compañero, lo hizo de la mejor manera, cuando me tocó entrar también lo hice muy bien. Estoy muy feliz por el resultado general, el de mis compañeros y el rendimiento de cada uno de nosotros".

Sobre el empate de Francia en la final: "Nunca pensé que se nos escapaba. La fortaleza de este grupo es algo increíble porque lo demostró no solo en esa final, lo hizo ante México, lo hicimos ante Holanda, porque que nos empataran en el último minuto, jugar el alargue y después los penales no era fácil. Es una virtud muy grande que tiene esta Selección".

Paredes también se refirió al encuentro que se jugó el 18 de diciembre en el estadio Lusail ante los de Didier Deschamps y comentó: "La veo casi todas las noches. Las partes importantes del partido trato de mirarlas siempre".

En ese sentido, recordó los dos momentos que, para él, fueron claves en el triunfo del equipo argentino en esa final: "Sin duda, primero la atajada del Dibu (Emiliano Martínez) en el último minuto, que para mí fue lo que nos dio el Mundial porque si nos convertían en ese momento se hubiese terminado ahí la final, y el penal de Gonzalo (Montiel)".

Paredes contó cómo fue el abrazo con Lionel Messi una vez que se dio la consagración: "En ese momento lo único que se me vino fue decirle 'sí, somos campeones del mundo', era lo que queríamos, y él nos abrazaba, nos decía 'gracias a todos por darme esta alegría'. Cada vez que lo veo o que hablo del tema se me pone la piel de pollo y me dan ganas de llorar de todo lo que vivimos, lo que pasó y lo que logramos, para nosotros fue increíble".

Ganar el Mundial, un momento que será incomparable en su vida deportiva: "Fue la felicidad más grande que tuve como profesional, con lo que amo este deporte, con lo que amo a la Selección, fue lo más grande que me pasó y nada va a superar eso".

El fuerte abrazo que le dio a Lionel Scaloni una vez que ganaron la Copa del Mundo: "Creo que lo mejor que tiene este grupo es el compañerismo. El más importante para todo eso fue Scaloni, sin dudas. Lo que se me vino para decirle era gracias. Solo tenía palabras de agradecimiento. Fueron más de cuatro años de un proceso increíble. Me hizo jugar más de 50 partidos en la Selección y solo tengo palabras de agradecimiento. Me tocó salir como a muchos otros compañeros en este proceso y todos mostraron siempre buena cara y predisposición, para que al que le tocara entrar pudiera hacerlo de la mejor manera y estar tranquilo".

La emotiva anécdota con Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul sobre la noche anterior al partido contra Francia: "Hay una anécdota muy buena y muy linda de esa noche. Hicimos casi siempre lo mismo, nos juntamos a jugar a las cartas y tipo una o dos de la mañana nos íbamos a dormir. Cuando terminamos de hacer lo que hacíamos casi todas las noches, con Gio y Rodri decidimos ir a utilería para ver si había alguno de nuestros compañeros, algún utilero o algo. Estaba vacía la utilería. Estaban todos los baúles cargados, los juegos ya no estaban, estaba casi vacía. Nos sentamos los tres en un sillón, pusimos música, Gio prendió una vela y dijimos 'pidamos un deseo'. Seguramente que el deseo de cada uno de los tres fue el mismo. Después de eso sabíamos que era imposible que perdiéramos esa final".