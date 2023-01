Bomba confirmada: la figura del fútbol argentino que jugará en Manchester City

Otra figura argentina al Manchester City. Después de la llegada de Julián Álvarez, Pep Guardiola le apuntó a otra joyita del fútbol argentino y ya está confirmado que se lo quedará: es que Máximo Perrone, joven de 20 años de Vélez Sarsfield, será vendido al equipo inglés por una cifra superior a los 9 millones de dólares, más que la cláusula de 8 que tenía el futbolista en su contrato.

uD83DuDEA8[CONFIRMADO] Máximo Perrone es nuevo refuerzo del Manchester City.

*??A Vélez le ingresan €9.300.000 por la operación, cuando su cláusula de salida era de 8M.

*??Una vez terminado el Sudamericano, viajará a Inglaterra para firmar revisión médica y ?? de contrato. #TratoHecho pic.twitter.com/PQEkjV1MW4 — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 18, 2023

La bomba, que había sido adelantada a fines de diciembre por el periodista deportivo italiano Fabrizio Romano, conocido por su excelente información sobre el mercado de pases europeo, fue confirmada este miércoles por el argentino César Luis Merlo: "Máximo Perrone es nuevo refuerzo del Manchester City. A Vélez le ingresan €9.300.000 por la operación, cuando su cláusula de salida era de 8M. Una vez terminado el Sudamericano, viajará a Inglaterra para firmar revisión médica y de contrato. #TratoHecho", escribió en Twitter.

Perrone, que tenía una cláusula de salida de ocho millones, finalmente se irá por algo más de nueve, después de la negociación que realizó Vélez con la representación del futbolista y el club inglés. El mediocampista de 20 años jugará el Sudamericano Sub20 con la Selección argentina que dirige Javier Mascherano, y luego se irá directamente a Inglaterra.

El juvenil que surgió en las Inferiores de Vélez jugó 33 partidos en la Primera División del Fortín y convirtió tres goles, a Sarmiento de Junín y a Lanús por la Liga Profesional y otro a Nacional de Montevideo por la Copa Libertadores. Perrone había sonado como posible refuerzo de Benfica en el caso de que el equipo portugués vendiera a Enzo Fernández, pero finalmente llegará a Manchester City.

Este domingo, el presidente de Vélez Sergio Rapisarda había confirmado contactos directos de Pep Guardiola con Perrone: "He hablado con la gente del City, porque ya tenemos un antecedente. Se manejan de esa manera: estuvieron persuadiendo al chico constantemente. Hicieron una oferta que no nos sedujo. Es un jugador de un calibre importante. Pero el chico se quiere ir, no es fácil... Lo llamó tres veces el técnico del City. Lo persuadió también Javier Mascherano, cosas que no me gustan. Pero Perrone quiere ir: le encanta ese técnico y ese club".

De esta manera, la joyita del Fortín se encontrará con compañía argentina en el Manchester City, nada más y nada menos que el campeón del mundo Julián Álvarez, a quien Guardiola mimó desde el primer momento. ¿Tendrá el mismo trato paternal Perrone que el ex River?