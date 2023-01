"Guardiola lo llamó tres veces": revelan el jugador argentino al que el DT del City tentó por teléfono

Luego de llevarse a Julián Álvarez, Pep Guardiola está muy cerca de tener a otra joya del fútbol argentino: Máximo Perrone. El entrenador del Manchester City quedó maravillado con el juego del futbolista de Vélez y el club inglés estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión para que el español pueda darse el gusto de tenerlo. Es más, Sergio Rapisarda aseguró que el propio Pep se ha encargado de llamarlo para convencerlo de ser parte de su proyecto en la Premier League.

"He hablado con la gente del City, porque ya tenemos un antecedente. Se manejan de esa manera: estuvieron persuadiendo al chico constantemente. Hicieron una oferta que no nos sedujo. Es un jugador de un calibre importante. Pero el chico se quiere ir, no es fácil... Lo llamó tres veces el técnico del City (Guardiola). Lo persuadió también Javier Mascherano (DT de la Sub 20), cosas que no me gustan. Pero Perrone quiere ir: le encanta ese técnico y ese club", dijo el presidente del club.

La idea del City es que, luego del Sudamericano Sub 20 que disputará con la Selección argentina, Perrone viaje a Manchester para iniciar un proceso de adaptación al club que duraría hasta mayo y ahí será Guardiola quien decidirá si comienza a utilizarlo o lo ceden a préstamo para que tenga rodaje. Los número de la oferta que presentaron los ingleses, que desestimó el Fortín, no trascendió pero la cláusula es de nueve millones de dólares y podrían ejecutarla.

Los próximos días, entonces, serán claves para saber cómo se define el futuro del volante central que el pasado 7 de enero cumplió veinte años. Con la camiseta de Vélez, Perrone jugó 33 partidos, marcó tres goles, y fue una pieza fundamental para que su equipo llegara a las semifinales de la última edición de la Copa Libertadores.