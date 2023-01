Otro futbolista de Francia anunció su retiro de la Selección tras perder la final con Argentina

El portero francés Steve Mandanda anunció este sábado su retirada de la selección nacional tras 35 partidos internacionales y una carrera pasada sobre todo en el Marsella. "Hay que saber parar cuando es preciso", dijo el futbolista, de 37 años, en la rueda de prensa previa al encuentro que disputará mañana su actual equipo, el Rennes, ante el PSG.

Mandana señaló que no tenía pensado realizar el anuncio, pero que tuvo que hacerlo al filtrarse su decisión en el diario L'Equipe. Nacido en Kinshasa (capital de la República Democrática del Congo), Mandanda formó parte de la selección francesa que logró el Mundial de 2018 en Rusia y el subcampeonato de 2022, y ha sido un habitual en las convocatorias nacionales desde 2008.

Steve Mandanda.

Confesó que el título mundial de 2018 es su mejor recuerdo de esta etapa internacional que ahora se cierra. "Fue grandioso, enorme", recordó. Sin embargo, en su carrera internacional se encontró con el muro de Hugo Lloris, titular indiscutible de la selección francesa desde 2009 hasta el reciente Mundial de Qatar.

Mandanda jugó catorce temporadas en el Marsella, con una breve incursión de una temporada en la liga inglesa (Crystal Palace), y en la actual forma parte del Rennes, que figura actualmente en cuarto lugar de la Ligue 1. El anuncio sigue pocos días al del final de la carrera internacional de Lloris (36 años), quien desveló su decisión el lunes pasado.

"Llega un momento en el que hay que saber pasar la mano. No quiero hacerlo mío, siempre he dicho y repetido que la Selección de Francia no es de nadie, y todos tenemos que asegurarnos de que así sea, yo primero. Creo que atrás el equipo está listo para continuar, también hay un portero que está listo (Mike Maignan)", expresó Lloris.