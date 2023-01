El palazo de Bruno Fernandes ¿dirigido a Cristiano? tras ganarle al City

La salida de Cristiano Ronaldo de Manchester United no podría haber sido peor. Críticas a los entrenadores y a otros jugadores, rumores de peleas con compañeros y un triste final para la carrera de un ídolo en el club que lo vio comenzar el camino hacia la leyenda. Y la bronca parece haber quedado en los Red Devils: Bruno Fernandes, volante del equipo inglés y compañero de CR7 en la Selección de Portugal, dejó un comentario que pareció una indirecta hacia el flamante delantero del Al-Nassr tras ganarle 2 a 1 al Manchester City en el clásico.

El mediocampista portugués, autor del empate transitorio en una jugada polémica, comentó a BT Sport una vez terminado el partido contra los de Pep Guardiola: "Lo dije antes del partido, ahora nos vemos como un equipo. Hace unos meses podías ver a veces un equipo, otras veces cada uno se miraba a sí mismo, ahora todos ven un verdadero equipo y eso funciona".

Claro, la declaración con referencia al egoísmo y al individualismo bien podría pensarse como una crítica hacia Cristiano, quien se fue del club de mutuo acuerdo en medio de una pelea fuerte con el entrenador Erik ten Hag. Encima, hubo fuertes rumores de conflicto entre el propio Fernandes y Ronaldo una vez que el mediocampista llegó a la concentración de Portugal para el Mundial y con un video de un frío saludo entre ambos, que luego explicaron como una broma.

Por otra parte, Bruno aseguró: "Siempre es importante ganar el partido, el técnico nos dijo antes del partido que el oponente no era realmente importante, lo importante era ganar y lo hicimos. Fue un regreso impresionante y un gran esfuerzo de todo el equipo".

Bruno Fernandes fue el autor del 1 a 1 parcial, que quedó en el centro de la polémica por un claro fuera de juego de Marcus Rashford, quien corrió a buscar la pelota e interfirió tanto en la decisión del arquero Ederson como en la carrera del defensor Manuel Akanji. Si bien no tocó el balón y fue el portugués quien definió, quedó mucho enojo en Manchester City por la decisión arbitral de validar el gol.

"Lo que sucedió es que yo estaba de frente al arco y Marcus probablemente vio que yo estaba en una mejor posición. No sabía si alguno de nosotros estaba fuera de juego o no pero no tiene ninguna influencia porque no hay nadie cerca de él. No hay ninguna influencia en el equipo que tiene que defender, es lo que es, es gol y al final del día estamos aliviados por eso", comentó Fernandes sobre la situación.