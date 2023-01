El enojo de Luciano Benavides por un error y una penalización insólita durante la etapa

Luciano Benavides tuvo en sus manos una nueva victoria parcial en el Rally Dakar pero un error durante la primera parte del tramo, sumado a una sanción, lo dejaron masticando bronca. Apenas llegó al campamento, el menor de los hermanos explicó lo ocurrido y realizó su descargo, con una sincera autocrítica por su actuación.

"Realmente estoy muy enojado. Muy, muy enojado porque largué a hacerlo muy bien y en el kilómetro 15 tuve una caída, primera vez que me caigo en todo el Dakar, rompí ahí el cubre manos y después se me quebró la palanca. Pero de ahí salí a hacerlo lo mejor posible y realmente apreté hasta el final. Creo que lo hice muy bien", relató Benavides.

En la misma línea, agregó: "Cuando llegué, vi que había ganado en el tiempo de carrera, pero cuando vi el GPS en una zona de control de velocidad que había que ir, creo que 400 metros a 30 kilómetros por hora, han puesto esa zona en el medio de una zona era imposible ir a 30. Y en el primer impulso del GPS me la ha tomado a 40 y me han puesto un minuto por un solo impulso. No tenía un error en todo el Dakar y por un impulso pierdo de ganar la etapa, así que nada, una lástima".

"Realmente enojadísimo por eso. De los errores no se puede hacer nada, más en un Dakar tan ajustado. En la primera semana perdí 20 minutos en dos días, me ha tirado mucho para atrás, pero son errores que yo los tuve y otros piloto no. Cada uno va construyendo la carrera. A mí me tocó pasar por eso y ahora simplemente hay que aceptarlo. Tuve una increíble semana ganando tres etapas, y a terminar de la mejor manera posible mañana", cerró.

Luego del tercer puesto obtenido en la jornada, Luciano se mantiene sexto en la clasificación general. Está a 18m29s del líder pero a menos de tres minutos en la lucha por meterse dentro de los cinco mejores de este exigente Rally Dakar.