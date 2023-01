Klopp explotó en plena conferencia: “¿Pensás eso de mí? ¿Por qué hacés esa pregunta?”

Bronca y frustración. Esas sensaciones mostró este viernes el entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp, en la conferencia de prensa previa al partido frente a Brighton de este sábado. El técnico alemán se enojó bastante por una pregunta sobre el mercado de pases, le dio un manotazo al escritorio y contestó de mala manera.

Consultado por la posibilidad de comprar más jugadores después de quedarse con una de las figuras de Países Bajos en el Mundial de Qatar 2022, Cody Gakpo, el DT de los Reds estalló: "He tenido 6000 conferencias de prensa en Liverpool y estuviste prácticamente en 5999, en diferentes asientos, obviamente. Pero si querés escribir... Vamos, ¿tengo que volver a contarte la historia del dinero? ¿Te lo tengo que decir de nuevo?"

"¿Cuál podría ser la razón por la que tenemos dinero como locos y todavía no compramos jugadores cuando están disponibles? ¿Pensás eso de mí? ¿Después de todos estos años? ¿Por qué hacés esa pregunta? La respuesta está sobre la mesa. No lo entiendo, realmente no lo entiendo", expresó Klopp, furioso.

"No es que tengamos tanto dinero que no sepamos qué hacer con él, pero pensamos 'ah, no necesitamos a nadie'. Aparte de esto, cuatro de nuestros jugadores ofensivos están lesionados. Si nosotros compramos otro, el resto vuelve, no mañana, pero más tarde y tenemos siete delanteros. No podemos ponerlos en la lista de la Champions League. Tenemos que tomar decisiones. Simplemente no es tan fácil, no podemos resolver los problemas, especialmente con las lesiones, no siempre podés hacerlo en la ventana de transferencias", explicó el técnico alemán de Liverpool.

Finalmente, un poco más calmado aunque visiblemente acelerado, el bávaro cerró: "El mercado de pases en este momento no es una solución. Si alguien está ahí afuera, podemos comprarlo y me dicen que sí, lo haremos, pero en esta situación específica no creo que pase".

Liverpool aparece séptimo en la tabla de la Premier League, a siete puntos de Manchester United, el último que por ahora clasifica a la próxima UEFA Champions League, y a nada menos que 16 del líder Arsenal, que tiene 44.

El equipo inglés, pese a los problemas económicos que argumenta Klopp, consiguió comprar por 37 millones de libras a Cody Gakpo y se rumorea que podría buscar a Sofyan Amrabat, volante de Fiorentina que la rompió en el Mundial con Marruecos.