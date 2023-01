El lamento de Luciano Benavides tras completar una nueva etapa en Arabia

Luciano Benavides (Husqvarna) tuvo que abrir pista este viernes en la duodécima etapa del Rally Dakar tras haber conquistado la anterior, una misión que no le resultó "fácil" por cómo estaban las dunas. "No ha sido fácil abrir pista hoy, y no por la navegación, sino por que las dunas estaban muy blandas y no me he encontrado del todo bien", se lamentó.

Y agregó: "Hacia el kilómetro 60 me ha alcanzado Daniel Sanders (GasGas), que ha abierto pista a partir de ese momento hasta el final. Creo que he firmado una buena especial", comentó. El menor de los Benavides aseguró que le "encanta" el desierto de Rub al-Jali, donde han competido esta semana.

"Es muy divertido. Aún quedan dos etapas y la idea es seguir atacando. No quiero pensar demasiado en el resultado final. Por el momento, quiero concentrarme en hacer una buena etapa mañana y veremos cómo queda la cosa al final", señaló el salteño que fue duodécimo en la especial y sigue sexto en la general a 20 minutos del nuevo líder, Toby Price.

Justamente el australiano fue otro de los que habló apenas finalizó la jornada y contó: "El Empty Quarter es como cabía esperar. Mucha arena y mucha nada. Visto lo visto, creo que ha sido una buena etapa para mí. Creo que, llegado este punto de la carrera, no siempre puedes tener una estrategia".

"Todo está en el aire con Skyler (Howes) y Kevin (Benavides), vamos a intentar seguir a nuestro ritmo. Mañana intentaré atacar fuerte porque salimos en el orden inverso de la clasificación en la última etapa. Intentaré hacer un buen tiempo, pero sin locuras ni riesgo de sufrir una lesión o de salir de la carrera, que la meta nos está esperando”, cerró el hombre de KTM.