La emoción de Luciano Benavides y un desafiante aviso tras ganar en Haradh

Tras conseguir su segunda victoria en la etapa disputada entre Riad y Haradh, Luciano Benavides escala a la séptima posición de la general de Dakar. Aunque acumula veinte minutos de retraso sobre Skyler Howes y Toby Price, que reinan en lo alto, el piloto de Husqvarna sigue en la pelea por el podio final y realizó un desafiante aviso.

"He logrado mi segunda victoria de etapa, lo cual es increíble. Desde el inicio del rally tuve dos jornadas malas, que me han costado muy caro, pero en términos globales creo que estoy haciendo un buen rally, con un ritmo muy bueno. Hoy, la especial estaba repleta de trampas, no se podía perder la concentración ni un segundo", explicó Benavides.

Y agregó: "He optado por rodar detrás de Skyler, que ha hecho un gran trabajo de navegación. Es increíble, no pensé que iba a volver a ganar. Soy el primer piloto en ganar dos veces en este Dakar, algo increíble. Estoy muy feliz, orgulloso del resultado y seguiremos trabajando porque queda mucha carrera".

"Desde hoy ha empezado un nuevo Dakar, tratándome de olvidar de los tiempos. Así que feliz por toda la gente que me sigue y esto va para toda Argentina", avisó el salteño quien aventajó por 1m02s a Price que ahora se ubica a solamente tres segundo del mejor de la general.

"Ha sido un buen día para mí. Hay quienes. Yo había navegado bien hasta y decidí atacar en el último tramo, más arenoso. Pero bueno, en términos generales, ha sido una buena especial. Es fantástico seguir en el tajo tras la jornada de descanso, a falta de cinco días para la meta final. La navegación me he desviado demasiado a la derecha al tratar de dar con un WP pero he tenido la suerte de ver los tres árboles que figuran en el road book, lo cual me ha permitido enderezar el rumbo", dijo el australiano.