Rodrigo Isgró, el representante mendocino de Los Pumas 7s: "Tenemos un sueño grande, pero..."

Faltan pocas horas para que un nuevo sueño mundialista recorra la piel de cada uno de los 12 jugadores seleccionados por Santiago Gómez Cora, el head coach de Los Pumas 7s. Uno de los elegidos para disputar el Mundial de Seven es nada menos que el crédito local de la provincia de Mendoza, Rodrigo Isgró, quien ya se transformó con su recorrido en el equipo en uno de los jugadores experimentados y referentes del grupo

Desde su habitación y agotado luego del último entrenamiento, la sesión de videos y la posterior cena en Ciudad del Cabo, y mientras espera confiado el debut ante Kenya o Tonga a las 11.23 de este viernes, Rodrigo le cuenta a MDZ sus sensaciones de cara al debut mundialista.

-Pasaste en poco tiempo de ser uno de los más nuevos a transformarte en uno de los referentes. ¿Cómo se vive ese cambio ?

-En pocos años pasé de ser uno de los más chicos a uno de los más grandes, pero lo sigo tomando de la misma manera con las mismas ganas, sigo entrenando como si fuera el primer día desde que llegué acá, y la verdad es que lo estoy disfrutando. Me gusta mucho ser parte de este equipo. Nos divertimos, la pasamos bien y los resultados acompañan, porque hay un gran laburo atrás, de todo el equipo así que con muchas ganas de seguir aportándole al grupo.

-Jugaste en Mendoza Rugby, de wing en el Mundial M20 de Rosario en el 2019, y hoy sos un jugador diferente con otras funciones y obligaciones. ¿Cómo te sentís con ese cambio?

-Sí, la verdad que si; que lindo recuerdo me traes con lo del club y de cuando jugaba en otra posición. Hoy soy otra persona, pero sigo teniendo la misma esencia que es con la que me crié, la que me formaron en el club, en mi familia, en mi casa. Y por ahí hoy con otras cualidades como jugador, pero con otra cabeza sobre todo; aunque siempre siendo la misma persona que valora mucho todo lo que hizo el club por mí, lo que me ayudaron y que me siguen acompañando en el día a día.

Rodrigo Isgró. (Foto: gentileza UAR)

-Formaron en Los Pumas 7s un grupo de amigos muy competitivos. ¿Cuál es el secreto, como se logró eso?

-Bueno, creo que justamente es eso lo que te decía. Santiago (Gómez Cora) que es la cabeza de este equipo, más el staff y todos los jugadores, bajan esa línea, y por eso somos una familia: por el trato, por el respeto que nos tenemos, por el compañerismo y porque todos tiramos para el mismo lado y creo que todos somos iguales, no importa ser nuevo o viejo.

-El otro día uno de los chicos más nuevos nos contaba que es una locura lo rápido que integramos a la gente, pero creo es un poco lo que me pasó a mi cuando entré.

-Los valores y la base de este equipo es lo que mamás apenas entrás, y cuando ya llevás un tiempo lo tratás de transmitir a los que entran; y así es una rueda que no para, porque son todas cosas buenas; que es finalmente lo que hacen al motor del equipo.

Rodrigo estuvo lesionado en su mano derecha, más precisamente en su dedo meñique y lo tuvieron que operar. Tras esa operación regresó cuatro meses más tarde en el último Seven de Los Ángeles con un muy buen desempeño. Ponerse en el lugar del jugador es imposible, él solo sabe lo que sintió luego de la operación y en cada momento de su recuperación para volver a ponerse a punto; en esos momentos en que le tocó ver desde afuera al equipo, y apoyarlo mientras se recuperaba esperando su regreso.

-Por eso queríamos saber que siente hoy Rodrigo Isgró al ser elegido para jugar este mundial. ¿A quién le debés este presente y porque pensás que estás en este lugar?

-Creo que es una alegría enorme jugar un Mundial, representa un montón de cosas. Siento felicidad y mucha responsabilidad de volver a ponerme la camiseta y representar a mi país en un Mundial. Así que estoy con muchas ganas, ansioso por volver a jugar y dejar a este equipo lo más alto que se pueda. Con respecto a mi presente se lo debo a mi familia, a mi club, a mis amigos que son el motor de mi vida y de lo que hago todos los días. Voy un poco más lejos y sé que los veo menos durante todo el año, pero también sé que ellos están contentos por mí con respecto a lo que estoy haciendo y se hacen sentir lo más cerca posible sin importar la distancia que haya. Así que mi viejo, mi vieja, mi hermana que siempre están ahí, así como mi club que no me falla nunca y está en cada paso que voy dando. Así que te voy resumiendo, se lo debo a ellos y creo que llegué a este lugar por el laburo, la perseverancia, el esfuerzo y porque todos los días me levanto para ser un poco mejor, tanto como jugador, como persona. Así que eso es un poco el fruto de las ganas que le pongo y de la felicidad que tengo de estar en este lugar que me toca. Rodrigo Isgró junto a su familia. (Foto: gentileza UAR)

-¿En qué lugar está Mendoza Rugby en tu formación y que te dicen los más chicos cada vez que volvés a tu club?

-Si te fijás, te hablé de mi club en cada respuesta que te di. El club es mi familia, es mi segunda casa, es donde tengo mi vida y hoy estoy muy pendiente del torneo que están jugando, tratando de estar lo más cerca posible de ellos y de poder ayudarlos en lo que más pueda. El club es todo para mí, creo que hoy soy este jugador y esta persona gracias a ellos, por cómo me formaron, por cómo me acompañaron siempre y fundamentalmente porque les importa más la persona que el jugador. Creo que eso es lo más importante que tiene el club y la familia que somos, y la unión que tenemos. También tengo bastante relación con los más chicos e intento cada vez que voy dar una mano con las divisiones juveniles. Es una alegría enorme ver cómo me reciben, cómo me abrazan, cómo me felicitan; y eso me pone muy feliz. Cuando regreso a mi casa siento que me voy lleno de amor, de cariño y de cosas lindas.

-¿Volviendo al mundial que arranca mañana, hasta donde pensás que puede llegar este equipo y cuál es el techo?

-Ufff, qué preguntita... La verdad que el sueño que tenemos es grande, hoy cada uno en su cabeza quiere salir campeón del mundo, pero primero lo primero, lo más importante es crecer en acciones y no en resultados. Eso es lo que venimos laburando día a día, sobre todo estas dos semanas, los detalles que sabemos nos van a poner ahí arriba; partido a partido. Primero es Tonga o Kenia y estamos enfocados en eso, y después sabemos que Nueva Zelanda sería en los cuartos de final. Y bueno hay que pensar en nosotros, en que tenemos que hacer para poder estar ahí y creo que con respecto a tu pregunta este equipo no tiene techo porque hay una calidad humana increíble y la unión y el equipo que tenemos es una familia que se impone a todo. Así que creo que vamos a hacer un gran mundial y lo más importante pasará por la cabeza, porque son catorce minutos que de repente te ponen o te sacan de un lugar y será muy importante para poder avanzar la concentración de todos. Rodrigo Isgró, convirtiendo un try para Los Pumas 7s. (Foto: gentileza UAR).

-¿Con qué te irías contento el domingo 11 de septiembre y cuál sería el objetivo cumplido?

-Creo que lo que haría que salga el domingo con una sonrisa y satisfecho es poder abrazarme con los chicos, poder mirarlos a la cara y poder sonreír sabiendo que lo dejé todo más allá del resultado. Tener la satisfacción de haber jugado y de haber intentado dejar a La Argentina en lo más alto. Ojalá que volvamos a hablar el lunes y seamos los campeones del mundo. Pero hay que ir partido a partido y la cabeza está puesta ahí. Me dejaría muy contento y muy tranquilo saber que dejé todo lo que tengo y he aprendido en este tiempo, en donde me he entrenado y esforzado, ojala que eso se pueda ver plasmado en la cancha.

-Para el cierre de la nota dejanos por favor un mensaje final para tu gente, la de tu provincia, la de tu club y para tu familia.

-Creo que el mensaje para la gente de Mendoza es simplemente gracias. Gracias por el apoyo, que se hace sentir en los mensajes que me mandan, en esos mensajes con los que uno se llena de cariño y amor de la gente; por las cosas que me escriben solo quiero agradecerles. Y en cuanto a mi club y a mi familia ellos saben todo lo que los quiero y lo importante que son en mi vida.

La emoción en el cierre de la nota con Rodrigo Isgró se percibe en su voz. Es el mismo chico que soñaba no hace tanto, cuando jugaba en su Mendoza natal, con representar a su querido club, y hoy no solo lo hace desde la selección nacional, sino que además representa a una provincia y a un país al calzarse la camiseta de Los Pumas 7s.

Rodrigo Isgró, el mismo jugador que ya no es un pibe y hoy es un referente, el que volvió al circuito hace unas semanas con cuatro tries en el Seven de Los Ángeles, ese mismo Isgró que enorgulleció al rugby nacional al ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, el de la charla a fondo con MDZ apenas unas horas antes de calzarse la celeste y blanca con un equipo que piensa en grande y quiere salir a la cancha y demostrar que está para defender la ilusión argentina en este Mundial de Sudáfrica.