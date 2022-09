Bombazo en la Champions League: echan al DT de un equipo grande de Inglaterra tras perder en la primera fecha

Sin anestesia. El entrenador alemán Thomas Tuchel, que hasta ayer estaba sentado en el banco del Chelsea de Inglaterra, fue despedido este miércoles por los directivos después de la derrota 1 a 0 frente a Dinamo Zagreb en Croacia, por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League. ¿Se veía venir?

Chelsea Football Club part company with Thomas Tuchel. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 7, 2022

El técnico, que había llegado a dirigir su partido número 100 en el equipo inglés, había llegado a comienzos de 2021 después de pasar por el PSG y había obtenido el título de la Champions League en la final de ese año frente a Manchester City.

En un comunicado oficial publicado en su sitio web, Chelsea informó: “En nombre de todos en el Chelsea FC, el Club desea dejar constancia de su agradecimiento a Thomas y su personal por todos sus esfuerzos durante su tiempo con el Club. Thomas tendrá un lugar en la historia del Chelsea con razón después de ganar la Liga de Campeones, la Supercopa y la Copa Mundial de Clubes en su tiempo aquí”.

“A medida que el nuevo grupo propietario llega a los 100 días desde que se hizo cargo del Club, y continúa su arduo trabajo para hacer que el club avance, los nuevos propietarios creen que es el momento adecuado para hacer esta transición”, agregaron en la noticia.

“El cuerpo técnico del Chelsea se hará cargo del equipo para el entrenamiento y la preparación de nuestros próximos partidos mientras el Club se mueve rápidamente para nombrar un nuevo entrenador en jefe”, cerró el comunicado del equipo inglés. ¿El máximo candidato a quedarse con el puesto? El inglés Graham Potter, actualmente en Brighton, una de las grandes sorpresas en el comienzo de la Premier League. De hecho, Potter viajaría este mismo martes a Londres para negociar un acuerdo y estar al frente del club este mismo sábado.

Entre otros candidatos, se rumoreó que Mauricio Pochettino, ex PSG y Tottenham, o el francés ex Real Madrid Zinedine Zidane podrían tomar el cargo al frente del Chelsea.

¿Por qué echaron a Tuchel del Chelsea?

La prensa inglesa afirma que la decisión de despedir al entrenador alemán no tiene que ver exclusivamente con la derrota frente a Dinamo Zagreb, sino que era algo que se venía meditando hace algunas semanas. Entre los motivos aparecen la relación entre los directivos y el técnico.

Es que el club inglés, que antes era controlado por el magnate ruso Roman Abramovich, fue comprado por el multimillonario estadounidense Todd Boehly y el grupo empresario Clearlake Capital, quienes habrían querido controlar cada aspecto del día a día del equipo. En particular, el diario The Sun destaca que Boehly habría querido forzar a Tuchel con algunos movimientos en el mercado de pases y el alemán no habría estado de acuerdo.

Por ejemplo, el dueño de Chelsea habría ofrecido comprar a Cristiano Ronaldo, su sueño, y el entrenador lo habría rechazado. En ese sentido, la relación se habría desgastado rápidamente y, según The Sun, fuentes en Chelsea afirmaron que estaba cada vez más harto y creía que los nuevos propietarios querían controlar todos los aspectos de su trabajo.

Una de las fuentes afirmó: "Los nuevos dueños quieren ser todo. Quieren comprar a los jugadores y entrenarlos si pueden". Además, aseguraron que "sus discusiones sobre las transferencias con Boehly fueron tensas".

Así, Tuchel perdió su trabajo después de que el club gastara alrededor de 270 millones de libras en jugadores, entre los que se destaca la compra de Wesley Fofana, Marc Cucurella, Raheem Sterling, Pierre-Emerick Aubameyang y Kalidou Koulibaly.