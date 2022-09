Turismo Carretera: la urgente decisión de Agustín Canapino y Mariano Werner para la Copa de Oro

El 18 de septiembre, en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis, se pondrá en marcha una nueva edición de la Copa de Oro. Doce pilotos iniciarán un mano a mano intenso por la corona del Turismo Carrera en un escenario tradicional de la categoría y donde suelen disputar competencias muy interesantes. Si bien falta más de una semana para que el verde habilite la pista, los clasificados no quieren dejar nada librado al azar y esta semana probarán sus unidades en La Plata.

El Chevrolet de Canapino.

Dos de los que tomaron esa decisión son, quizás, los principales candidatos a sumar una nueva estrella a su palmarés personal: Agustín Canapino y Mariano Werner. Los principales referentes de Chevrolet y Ford, saldrán a pista en los próximos días para pulir detalles en sus unidades. Para el de Arrecifes, además, será clave para terminar de definir si se mantiene en auto nuevo y vuelve al que le permitió ganar tres carreras durante la primera parte de la temporada.

Luego de la competencia de Paraná, Canapino expresó que es muy posible que siga en el flamante auto construido por el JP, pero no lo confirmó del todo. Werner, en tanto, ha tenido altibajos y no pudo ser regular. Estrenó un Ford hace un par de carreras y nuevamente se metió en la pelea. Si bien no está firme, siempre será un rival a temer y porque además es el actual bicampeón.

Mariano Werner.

Matías Rossi también podría girar en el Roberto Mouras platense. El de Del Viso logró meterse entre los doce con el Toyota Camry y no quiere dejar pasar la inmejorable posibilidad de pelear hasta el final para hacer más historia con la marca japonesa. Luego de San Luis, se vendrá Comodoro Rivadavia (8 y 9 de octubre), San Nicolás (29 y 30 de octubre), La Pampa (18 y 19 de noviembre), se correrá un día sábado ya que el 20 comienza el Mundial de Fútbol, y la última será en San Juan entre el 10 y 11 de diciembre.

Clasificados a la Copa de Oro 2022: