La durísima frase de Gallardo al hablar del arbitraje de Delfino en River-Barracas: “Que nuestro fútbol no se convierta en…”

River logró una trabajada y necesaria victoria en condición de local ante Barracas Central en la fecha previa a su visita a Boca en la Bombonera. Post partido Marcelo Gallardo encaró los micrófonos en conferencia de prensa y, entre otras cosas, dejó su opinión con respecto a la labor del árbitro principal.

Para comenzar, el DT se refirió a la actuación de Germán Delfino: "A mí particularmente no me gustó, no sé si fue polémico. a mí no me gustó. Con el arbitraje argentino viene pasando algo y no lo digo yo. Todo el mundo se queja, cuando todo el mundo se queja, hay que prestarle atención. En eso creo que estamos bastantes parejos todos".

Además, el Muñeco añadió: "Eso pasó siempre igual, pero ahora parece que está mucho más acentuado. Hay que revisar unas cuestiones que tienen que ver con mejorar el fútbol nuestro, que no se convierta en algo feo, que no se convierta en algo decadente. Ya de por sí tenemos un campeonato que es jodido, es un campeonato difícil de entender y de jugarlo"

"Hay que intentar si podemos ayudar a tener un fútbol mejor. Todos tenemos que aportar algo para no convertirnos en un circo decadente, que es lo que uno desea. Para eso tenemos que aportar todos un granito de arena", expresó de manera contundente Gallardo.

Para finalizar, a la hora de la referirse a la elección de la terna arbitral para el Superclásico del domingo, sentenció: "Yo no hablo más, porque no me parece. Menos de tratar de interferir en la decisión de los árbitros. No me parece que esa sea la manera de ayudar. Los que se tengan que encargar de la elección, que apliquen las mejores posibilidades posibles y que después se juegue con la transparencia que tiene que haber. En el fútbol argentino tiene que haber transparencia en todos los ámbitos".