Inédito: el periodista de ESPN que lanza su candidatura como político

El periodista italiano Vito de Palma, al que solemos escuchar desde hace décadas, comentando los partidos del Calcio en ESPN hizo este lunes un anuncio sorpresivo en sus redes sociales. Oficializó que se presentará como candidato a diputado en las próximas elecciones generales del 25 de septiembre del 2022 en Italia. En ellas se determinará quién ocupará el cargo de Primer Ministro y cómo quedará compuesto el Parlamento.

Vito de Palma integra el partido político "Hermanos de Italia", identificado con la derecha, que tiene a Giorgia Meloni como candidata a Jefa de Gobierno y que cuenta con el apoyo de Silvio Berlusconi y Matteo Salvini.

El periodista ítalo-argentino de ESPN dio la noticia a través de sus redes sociales con un video: “¿Qué tal amigos, cómo están? Bueno, me conocen. Soy Vito de Palma. Soy periodista deportivo, ustedes me siguen desde hace mucho tiempo. Pero hoy me presento bajo otra forma. Hoy me presento como candidato a diputado en las elecciones políticas italianas de septiembre. Así que estoy acá para pedirles su voto. No se los puedo pedir comentando fútbol. Se los tengo que pedir con argumentos políticos, pero espero que ustedes me puedan acompañar".