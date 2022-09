Hong Kong 2005: Los Pumas 7s acariciaron la gloria, pero enfrente estuvo la magia fijiana

Lucas Borges fue uno de los jugadores que integró el equipo de Los Pumas de bronce en el Mundial de Francia 2007. Reconocido wing de Pucará, fue uno de los integrantes del plantel que viajó al Mundial de Seven Hong Kong 2005, entrenado por Hernán Rouco Oliva.

Borges recordó algunos detalles de la que fue su única copa en el rugby de siete jugadores: “Lo primero que se me viene a la cabeza fue una situación muy particular. En toda mi carrera siempre jugué de wing o centro, pero en aquel Mundial me tocó ir al torneo como medio scrum suplente. Fue algo diferente para mí, al final terminé jugando más de centro que de medio”.

Las decisiones y una definición que marcaba el paso para jugar por una medalla. Así lo contó Borges, tras una anécdota del partido por la Copa de Oro frente a Fiji: “La verdad que nosotros teníamos un buen equipo. Llegamos a los cuartos de final y nos tocó Fiji. Ese año ellos fueron campeones y para ser sinceros le ganaron a casi todos sus rivales por mucha diferencia”

Federico Martín Aramburu. (Foto: gentileza Rugby Champagne, WR y Club Champagnat)

“Llegamos al final del partido y teníamos una pelota propia. Perdíamos por tres puntos, 17-14, y nos dieron un penal a favor. Entonces, decidimos patear a los palos para empatar el partido y llevarlos a un tiempo suplementario. Pero lamentablemente Federico Serra lo erró y la pelota le quedó a Sireli Bobo, un wing fijiano que era enorme y terminó jugando después en Biarritz”, agregó el rugbier. “Y él en vez de patearla afuera, agarró la pelota y corrió toda la cancha para terminar haciéndonos el try que los llevó a las semifinales (ganaron 22-14)”, remarcó.

Para finalizar, Borges destacó las bondades de los isleños para el juego reducido: “Me quedó ese recuerdo de una típica locura de un fijiano, que con tiempo cumplido y todo listo para ganar corrió la cancha de punta a punta y nos hizo el try”.

El resultado, en definitiva fue positivo: “fue un lindo mundial, pero en Cuartos nos tocó Fiji que tenía un equipazo y hasta ahí llegamos” concluyó el ex wing de Los Pumas.

Hernán Ruoco Oliva. (Foto: gentileza Rugby Champagne, WR y Club Champagnat)

Los Pumas 7s salieron segundos en el Grupo D, detrás de Sudáfrica, equipo que le provocó la única derrota, por 12 a 5. Los cuatro partidos restantes los ganó el equipo argentino por 40 a 5 a Rusia, por 24 a 5 a Túnez, por 36 a 7 a Kenia y por 33 a 19 a Uruguay. En los Cuartos de Final quedó eliminado por el campeón, Fiji, como ya señalamos por 22 a 14.

En las semifinales Nueva Zelanda venció a Australia, por 24 a 20 y Fiji a Inglaterra, por 24 a 19. En la final, los Flying Fijians superaron a los All Blacks, por 29 a 19 para coronarse por segunda vez campeones del Mundial de Seven.

EL PLANTEL ARGENTINO

Con Hernán Rouco Oliva como Head Coach en el plantel argentino, uno de los que jugó en Hong Kong fue el recordado Federico Martin Aramburú, quien falleciera recientemente en un confuso episodio en Francia. El hombre formado en el CASI, para ese torneo llegó desde el Biarrtiz francés junto a estos jugadores.

Berberián, Juan Manuel (CASI)

Bosch, Francisco (Hindú)

Borges, Lucas (Pucará)

Fernández Lobbe, Juan Martín (Liceo Naval)

Gómez Cora, Santiago (Lomas Athletic)

Higgs, Fernando (Los Tordos, Mendoza)

Leonelli, Franciso (La Tablada, Córdoba)

López Fleming, Lucio (SIC)

Martin Aramburú, Federico (Biarritz, Francia)

Romagnoli, Andrés (San Fernando)

Schusterman, Martín (Plymouth, Inglaterra)

Serra, Federico (SIC)