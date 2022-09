El sincericidio de Dibu Martínez sobre el gol de Haaland: “Podría haberlo…”

En el empate 1-1 del Aston Villa frente al Manchester City, Dibu Martínez concretó una buena actuación con tres tapadas fundamentales para evitar la caída de su valla (la última a Foden sobre la hora). Sin embargo, un error de cálculo suyo en un centro derivó en gol del rival y el arquero argentino no se lo perdonó.

"Mi trabajo es mantener al equipo con vida en el partido, usar mi fuerza para mantenerlo siempre en juego. Soy el primero en asumir la culpa en el gol de Erling Haaland porque podría haberlo hecho mejor. Así que decepcioné a mi equipo. Normalmente trato de salvarlo, como pasó hoy también y en la temporada", admitió autocrítico el arquero de la Selección en la nota post partido que le dio a Sky Sports.

#PREMIERxESPN ¿Tuvo responsabilidad Dibu Martínez en el gol de Haaland? pic.twitter.com/V3sUbYecqT — SportsCenter (@SC_ESPN) September 4, 2022

El Dibu Martínez quedó a mitad de camino en un centro que tiró De Bruyne desde la derecha y Haaland, que olió sangre, apareció por el segundo palo para empujarla de cara a la red. A quince minutos del final, el Aston Villa igualó el encuentro por intermedio de Bailey.

A causa de este error del Dibu, el periodista le recordó una declaración que había hecho en la previa del cruce ante el City, en la que confesó que cada vez que le convertían, le costaba dormirse. Y el argentino respondió: "Pensaré en ese gol durante unas horas".

Luego de la derrota 2-1 ante el Arsenal del miércoles pasado, en la que no tuvo una actuación convincente, el marplatense había dicho: "Incluso cuando ganamos y concedo un gol, no puedo dormir. Por ejemplo, no pude dormir después del partido ante Arsenal. Me acosté a las 6.30 y me desperté a las 7.15. Lucho con las derrotas, lucho cuando concedo goles, pero ese soy yo. Sigo adelante y después estoy entrenando".