Turismo Carretera: la llamativa frase de Oscar Aventín sobre la muerte de Guido Falaschi

Cuando Oscar Aventín le pasó el mando de la ACTC a Hugo Mazzacane, su presencia dejó de verse en los autódromos. Los fanáticos del Turismo Carretera fueron muy críticos con el Puma, ya que para muchos había tenido responsabilidad directa en la muerte de Guido Falaschi. El tiempo pasó, semanas atrás estuvo presente en la fecha que se disputó en Misiones, y en la presentación del libro "Aventín: tres campeones de una misma cuna", habló al respecto.

En diálogo con Roberto Berasategui, de Carburando, expresó: "Cuando se mató Mouras, Diego (su hijo), no quería saber más nada de las carreras. Y todos esos golpes, son bravos. Por eso cuando pasó lo que pasó con Guido Falaschi, en las conversaciones o cuando preguntan '¿qué lo que pasó?'. Pasó lo que puede pasar en cualquier momento. Dije 'ustedes creen que yo no sé que me puedo llevar en una caja a mi hijo de cualquier carrera'. Es un riesgo aceptado en silencio por toda la comunidad".

"Después hay otras cosas para analizar, pero no puedo decir pasó esto por tal cosa. No puedo juzgar a una persona sin saber lo que pasó. Fue durísimo. Un chico que era un ángel, un chico súper educado, un chico que manejaba muy bien", agregó y lanzó una llamativa frase sobre su entorno: "Quizás le faltó un poco de contención. La carrera anterior le había ganado en la última vuelta al rival y venía diciendo por la radio, que le iba a ganar esta también (por la de Balcarce). Hay un montón de factores".

El 13 de noviembre del 2011, el piloto de 22 años perdió la vida tras el choque en cadena que tuvo como consecuencia el deceso de Falaschi. Su familia inmediatamente le inició juicio a la ACTC y la Justicia ratificó la condena. Le impuso el pago de 3.500.000 de pesos en concepto de daños y perjuicios. Y, al menos por 3 meses, deberá publicar la sentencia en su página web.