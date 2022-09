Las dos voces del escándalo entre Dinamarca y Qatar por la polémica de la camiseta danesa para el Mundial

Las condiciones en las cuales trabajaron los obreros durante la construcción de los estadios del próximo Mundial de Qatar 2022 han sido un recurrente tema de debate mundial. Más de una vez se ha denunciado al estado qatarí de "ocultar" fallecimientos sobre las obras y, a 51 días para el inicio de la Copa del Mundo, Hummel, la marca que vestirá a la selección de Dinamarca durante dicha competencia, reavivó la polémica. ¿Cómo? Anunciándole al mundo entero que estará al tanto del Mundial que, para militar en contra de Qatar, ellos les diseñaron una indumentaria a los daneses en las cuales casi ni se puedan ver ni el logo de la empresa ni el de la federación danesa.

El duro comunicado de Hummel

Hummel, en su cuenta de Instagram, lanzó un comunicado muy fuerte al enseñar la nueva ropa de la selección de Dinamarca: "Queríamos enviar un doble mensaje. Las camisetas no sólo están inspiradas en la Eurocopa 92 ganada por Dinamarca, sino también es una protesta contra Qatar y su historial con los derechos humanos. Es por eso que hemos atenuado todos los detalles de las nuevas camisetas del Mundial de Dinamarca, incluido nuestro logotipo y el escudo. No queremos ser visibles durante un torneo que ha costado la vida a miles de personas. Apoyamos a la selección danesa en todo momento, pero eso no es lo mismo que apoyar a Qatar como nación anfitriona. Creemos que el deporte debe unir a las personas. Y cuando no es así, queremos dejarlo sentado".

Aunque la cosa no quedó ahí. Además de la clásica titular (roja) y la suplente (blanca), Hummel también sacó una camiseta alternativa acorde a su propuesta: negra. "El color del luto. Si bien apoyamos a la selección danesa en todo momento, esto no debe confundirse con el apoyo a un torneo que le ha costado la vida a miles de personas".

La respuesta de Qatar

Qatar, por intermedio del Comité Supremo de Organización de la Copa del Mundo hizo su descargo a través de un comunicado: "Rebatimos la afirmación de Hummel de que este torneo ha costado la vida a miles de personas. Además, rechazamos de todo corazón que se trivialice nuestro auténtico compromiso de proteger la salud y la seguridad de los 30.000 trabajadores que construyeron los estadios de la Copa Mundial de la FIFA y otros proyectos del torneo. Ese mismo compromiso se extiende ahora a 150.000 trabajadores de diversos servicios del torneo y a 40.000 trabajadores del sector de la hostelería".

"Hemos trabajado diligentemente junto al gobierno qatarí para garantizar que el torneo deje un legado social duradero y nuestro compromiso con ese legado ha contribuido a la realización de importantes reformas en el sistema laboral, promulgando leyes que protegen los derechos de los trabajadores y garantizando la mejora de sus condiciones de vida", concluyó el escrito.

Según la Amnistía Internacional - organización reconocida por la ONU- , los trabajadores que estuvieron vinculados en la construcción de los estadios de Qatar 2022 lo hicieron bajo condiciones deplorables y un estudio de The Guardian confirmó que murieron por lo menos 6.750 trabajadores inmigrantes (la mayoría provenientes de India, Nepal, Bangladesh, Pakistán y Sri Lanka).