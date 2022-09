El decepcionante final del "nuevo Messi" que Barcelona llevó a La Masía en 2004

Desde que Lionel Messi deslumbró en Barcelona, aparecieron muchos futbolistas a quienes catalogaron como los sucesores del astro argentino. Sin embargo, en la mayoría de los casos, sus carreras deportivas quedaron truncas y terminaron realizando otras actividad por afuera del fútbol. Y este es el caso de Gai Assulin, quien llegó a La Masía en 2004 y generó una expectativa que no pudo sostener en el tiempo. Se destacó en el Barcelona B, pero solamente jugó un partido en Primera y fue por Copa Del Rey.

Se marchó al Manchester City y luego al Brighton. Volvió a España para jugar en Racing de Santander, Hércules y Mallorca, y finalmente, el israelí viajó a su país para jugar en Hapoel Tel Aviv, antes de pasar por el Sabadell de la Segunda División B de España, Kairat Almaty, de la Primera de Kazajistán, Polithegnica Iasi de Rumania y el Crema de la Cuarta División Italiana.

Gai Assulin con su familia.

Actualmente, con 31 años, no tiene club (quedó libre del Unipomenzia de Italia) y atiende un local de ropa para niños. Al momento de repasar su carrera, Assulin realizó un balance de lo vivido y reconoció que disfrutó el proceso pese a no poder cumplir sus sueños en el fútbol: "Crecí en un pequeño pueblo de Israel y mi sueño era jugar en Primera. Di todo lo que tenía junto a mi padre, que me empujó porque realmente creía en mí. Nunca pensé, ni en un millón de años, que jugaría en Primera para Barcelona".

"Solo soñaba jugar en un club 'normal', pero las cosas fueron mejorando y logré eso, algo que llevaré conmigo para siempre. Fui el jugador más joven de la historia en representar a Israel en el seleccionado, un logro también increíble. A la gente le gusta comparar en el fútbol y para mí es un gran cumplido, pero Messi es el mejor futbolista de la historia. A todo equipo que fui, pensaban que iba a ser como él y marcar 50 goles por año, así que la comparación no fue positiva", le confesó a The Guardian.

De igual manera, también se siente a gusto con su presente. Vive en Manchester y agradeció que si hija lo haya podido ver en una cancha. "Me vio marcar goles en Italia e Israel y está orgullosa de mi. Quiere que siga jugando al fútbol para decirle a sus amigos que su papá juega a la pelota, pero también quiere que me quede en Manchester", finalizó.