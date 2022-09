Diego Schwartzman perdió en sets corridos ante Tiafoe y se despidió del US Open

Diego Schwartzman, el único argentino que quedaba en el US Open 2022, cayó este sábado por 7-6 (7), 6-4 y 6-4 frente al estadounidense Frances Tiafoe y se quedó afuera del certamen en la tercera ronda. El Peque no tuvo una buena tarde en el estadio Louis Armstrong, cometió varios errores y lo pagó caro en un encuentro que, pese a ser parejo, no le permitió llevarse ningún set.

El argentino la pasó mal con el saque: pese a acertar un 76% de los primeros servicios, apenas ganó el 51% de los puntos en esa condición y cedió 18 break points, de los cuales entregó ocho. Si bien recuperó muchas veces los quiebres de su rival, Tiafoe fue más consistente y ganó puntos claves que frustraron las ilusiones del Peque.

Lamentablemente, a Schwartzman se le escapó el primer set en el tie-break a pesar de haber contado durante la manga con cinco set points a favor, tres de ellos consecutivos y en el game definitorio. Esa situación resultó importantísima para la levantada del estadounidense, que mantuvo la frescura y jugó inteligentemente con el apoyo de su público.