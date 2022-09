Echaron a Fantino de ESPN: el motivo de la decisión bomba del canal

Los directivos de ESPN decidieron desvincular a Alejandro Fantino como consecuencia de los comentarios ofensivos que realizó en la presentación de su nuevo programa Neura Media en contra de sus ahora excompañeros Mariano Closs y Sebastián Vignolo. Así lo informó la periodista Mariana Brey en Socios del Espectáculo.

Fantino y una guerra mediática contra Closs y Vignolo.

"El miércoles por la noche me pasaron esta información respecto a la continuidad de Fantino en ESPN. Y este jueves la confirmé. Voy a ser textual: 'Fantino, afuera de ESPN'. Este es el título que me dieron esta mañana como algo prácticamente confirmado”, contó la panelista en el programa de El Trece y rápidamente la información comenzó a rebotar muy fuerte.

"Después de atacar a Mariano Closs y Sebastián Vignolo le bajaron los programas de Star+ y este miércoles no emitieron su programa de ESPN. Él tendría una grabación hoy. Alejandro Fantino va a ir a la grabación. Pero desde ESPN me dicen que el programa no se haría", amplió Brey, quien además reveló que el conductor de 'Animales Sueltos' quedó "sorprendido" por la decisión.

Corrido de las principales emisiones de debate, el único espacio que tenía Fantino en ESPN en esta última etapa era en un programa pre grabado de entrevistas mano a mano.

"Acá, en nuestro nuevo programa (Neura Media), vamos a hacer todo lo contrario al periodismo de Closs y Vingolo. Si alguien me propone trabajar de vuelta con ellos, al que me lo propone le escupo la cara. Es una falta de respeto", había dicho Fantino.

