La sentencia de un histórico sobre su dupla con Juan Sebastián Verón en Manchester United: "Un desastre"

Por un total de 42.500.000 de euros, la transferencia más alta del fútbol inglés en aquel momento, Juan Sebastián Verón se convirtió en nuevo jugador del Manchester United a mediados del año 2001. En su paso por la Premier League el mediocampista logró alzar el torneo local en la edición 2002/2003. En este contexto un excompañero recordó su paso por la institución y no lo hizo de la mejor manera.

El Colorado recordó su dupla con la Bruja en el Manchester United

En su charla con The Overlap que transmite la cadena Sky Sports, Paul Scholes realizó un repaso de su estadía en el United, lugar donde ganó un total de 24 títulos. El Colorado, que estuvo a lo largo de 17 temporadas en Old Trafford, se refirió a los compañeros con los que más a gusto se sintió dentro del campo de juego.

“Jugué con Nicky Butt, jugué con Roy Keane y con Michael Carrick. Me encantaba jugar con todos ellos, pero no fue bueno jugar con gente que atacaba, yo necesitaba alguien que jugara muy bien en posición defensiva”, comenzó el ex mediocampista en su mano a mano con Gary Neville.

Al ser consultado sobre el nombre del argentino, no dudó en responder: "Sí, Verón y yo fuimos un desastre”. Además, añadió: "Yo funcionaba mejor con un Michael o un Roy o un Nicky. Eran brillantes jugando en esa posición, lo sabían. Yo no conocía la posición tan bien, no jugaba en la posición tan bien, como sabes”.

“Siempre te quejabas y me decías ‘quédate con tus corredores’ y esas cosas. Yo respondía ‘¡Tú los agarras! Está corriendo hacia ti, puedes verlos, ¿no? Tenía que jugar con alguien que fuera disciplinado”, sentenció el histórico mediocampista, haciendo alusión al estilo de juego de Verón.