El increíble diálogo íntimo de Messi con el rival de Honduras que le hizo marca personal: "¿De verdad me vas a..."

Una de las curiosidades que regaló la goleada de la Selección argentina frente a Honduras por 3-0 en Estados Unidos fue el espectacular diálogo íntimo que mantuvieron Lionel Messi y Héctor Castellanos, volante del combinado hondureño que se encargó de hacerle marca personal, cuando Leo, a los pocos instantes de comenzado el partido, se dio cuenta de la que se le venía. Una perlita.

“Seré honesto, esto me lo dijo siendo muy amable y tranquilo: ‘¿De verdad me vas a seguir todo el partido?’. Le respondí con un: ‘La verdad que sí, crack’. Él se sonrío. No me dijo nada más. De allí, de vez en cuando me quedaba viendo como fastidiado, pero no me dijo ninguna grosería”, comentó el volante de Motagua, que siempre jugó en su país y, entre tanto contacto con el 10 argentino, le pidió si le podría regalar su camiseta, a lo que Leo accedió sin problemas: “Hicimos contacto visual y justo le iba a hacer señas para intercambiar, él se acordó y se la señaló ya que antes me había dicho que sí. Se la pedí en el momento en que me preguntó si lo iba a marcar todo el partido”.

“Soy una persona bendecida, fue un orgullo para mi marcar al mejor del mundo. Cosas del fútbol que gracias a Dios me permitió vivir. De Honduras para el mundo”, escribió luego Castellanos en su cuenta de Instagram.

Messi no suele recibir marcas personales porque generalmente, como en esta oportunidad, no tienen efecto. Así y todo, Honduras consideró que esta era la mejor manera de contenerlo y Castellanos reveló cómo lo entrenaron: “Me pusieron un jugador de características muy buenas en el manejo de pelota, como lo es Jhow Benavídez, a quien le mostraron vídeos de los movimientos de Leo. Mientras que a mí me enseñaron cómo un jugador (Pablo Maffeo) lo marcó personalmente en un partido que jugó ante el Girona cuando él estaba en el Barcelona”.

Pese a tener un hombre asignado durante 75' (el DT Vázquez lo terminó sacando), el capitán de la Selección argentina se las ingenió para meter un doblete y ser figura.